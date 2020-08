De Noor Magnus Carlsen (29), sinds 2013 wereldkampioen schaken, moest pas op de slotspeeldag de duimen leggen in de Fantasy Premier League, een voetbalpronostiek.

De Fantasy Premier League is een spel waarbij je als manager een ploeg moet leiden die je samenstelt uit spelers van de Premier League. Op basis van hun statistieken en prestaties in de reële matchen kun je daarmee punten verdienen. Er nemen voetballiefhebber van over de hele wereld deel aan de Fantasy Premier League, het afgelopen seizoen waren ze met 7,5 miljoen.

Rond de kerstperiode dook een opmerkelijke naam op in de top van het klassement: wereldkampioen schaken Magnus Carlsen bekleedde even de eerste plaats. Een complete verrassing was dat niet - de Noor is een groot voetballiefhebber - maar een sterk staaltje was het natuurlijk wel.

Carlsen bleef heel het seizoen aan de top meedraaien en had tot de laatste speeldag van vorig weekend nog altijd uitzicht op eindwinst. Maar de slotsprint van ene Aleksandar Antonov was er te veel aan. Carlsen presteerde minder op die slotspeeldag en werd uiteindelijk elfde.

Om aan te geven hoezeer Carlsen met voetbal in zijn hoofd zit, deze kleine anekdote. Op dit moment is een onlinetoernooi aan de gang met schaakgrootheden van vroeger en nu (Legends of Chess). Nadat Carlsen zijn partij tegen oud-wereldkampioen Vladimir Kramnik (45) niet had weten te winnen, zei hij: 'Ik kreeg kansen van het niveau Lewandowski, maar ik werkte ze af op het niveau van Firmino. Voor wie niks van voetbal kent: dat is pretty bad.'

