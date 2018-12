Wereldkampioenen Red Lions ontvangen op Koninklijk Paleis en gehuldigd op Grote Markt

De koning en de koningin namen dinsdagochtend uitgebreid de tijd om spelers en staf persoonlijk te feliciteren met hun krachttoer. Nadien volgde een kleine receptie en een groepsfoto.

De Red Lions waren omstreeks 6u45 geland op de luchthaven van Zaventem. Van daaruit ging het naar het Koninklijk Paleis.

Grote Markt

Later deze voormiddag volgde een huldiging op de Grote Markt van Brussel. Voor een enthousiaste menigte - net als voor de Rode Duivels na hun WK-brons stond de Grote Markt helemaal vol - toonden kapitein Thomas Briels en zijn kompanen de Wereldbeker.

Ook de Belgische luchtmacht zorgde voor een eerbetoon en vloog onder luid gejuich met vier vliegtuigen over de menigte heen.

De spelers verkeerden nog steeds in grote euforie en lieten zich de felicitaties welgevallen. 'Ik ben echt enorm trots, meer trots kan gewoon niet', stak de tweevoudig Wereldspeler van het Jaar Arthur Van Doren van wal. 'We zijn wereldkampioen geworden. Ongelooflijk. Deze prestatie zal het grote publiek het meest bijblijven. Het EK in eigen land (volgend jaar van 16-25 augustus in Wilrijk, red.) komt op een ideaal moment. Iedereen kijkt daar enorm naar uit. En uiteraard willen we ook daar nog eens laten zien dat we de beste ter wereld zijn.'

Alexander Hendrickx, revelatie van dit WK en co-topschutter met zeven treffers, besefte op de Brusselse Grote Markt pas wat de Lions in België teweeg hadden gebracht. 'Wat een ontvangst. Ongelooflijk. We hebben al enkele heel zotte, maar hemelse dagen achter de rug en het is nog niet gedaan. Mijn GSM heeft sinds zondag nog niet stilgestaan. Ik heb nog maar amper de tijd gehad om de familie te bedanken voor de felicitaties.'

Zondag klopten de Belgische hockeymannen in de finale van het WK rivaal Nederland na shoot-outs. Het is de eerste grote titel voor de Lions na eerdere verloren finales op de Olympische Spelen (in 2016 tegen Argentinië) en het EK (in 2013 tegen Duitsland en in 2017 tegen Nederland).