Olympische atleten behoren geen voorrang te krijgen bij de wereldwijde vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft Mike Ryan gezegd, topman van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. "Op dit moment hebben we niet eens genoeg vaccins om de grootste risicogroepen te voorzien."

De WHO werkt samen met het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio en het IOC. 'Maar we moeten realistisch zijn. Op dit moment gaan de vaccins naar de mensen die het meeste risico lopen door hun werk, naar de ouderen en naar anderen die kwetsbaar zijn. De atleten behoren uiteraard niet tot deze groepen', aldus Ryan.

De WHO geeft adviezen over hoe de risico's bij de Olympische Spelen zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden. 'Maar wij geven geen advies over of het evenement wel of niet moet doorgaan', aldus Ryan. 'Daar gaan het IOC en de Japanse regering over.'

Vanwege de coronacrisis werden de Olympische Spelen in de zomer van 2020 met een jaar uitgesteld.

