Morgen, 4 januari, is het 25 jaar geleden dat de laatste editie van de Elfstedentocht plaatsvond, in 1997. Dat spruitjesboer Henk Angenent toen won, is u allicht bekend, maar wie was de vreemde Belgische eend in de Friese schaatsbijt?

Het stond op zijn doodsprentje, de vermelding van een Hollandse presentator tijdens een schaatswedstrijd: 'De sympathieke Belg schaatst van iedereen weg. Hij demarreert'.

'Hij' is Eric Peirs, de Beveren-Leienaar die in 2011 op amper 63-jarige leeftijd overleed aan een slepende ziekte. Nadat hij als een 'sportman tot het einde had gevochten', zoals zijn pakkend bidprentje toen ook vermeldde.

Net als zijn unieke prestatie voor een Belgische schaatser: dat hij de enige landgenoot ooit was die, als wedstrijdrijder, had deelgenomen aan de Elfstedentocht. Dat was in de allerlaatste editie van de Friese marathonwedstrijd: op 4 januari 1997, dinsdag 25 jaar geleden.

De West-Vlaming finishte als 103e van de 112 rijders die de limiettijd haalden, op 1 uur en 13 minuten van winnaar Henk Angenent. Met die bemerking dat toen een andere 'landgenoot' ook de wedstrijd beëindigde: de pas genaturaliseerde profschaatser Bart Veldkamp, die 29e werd. Hij en Peirs waren naast de Portugees Fausto de Oliveira Marreiros (10e) en de Fin Lauri Paalasmaa (24e) de enige buitenlandse wedstrijdrijders die in 1997 binnen tijd de aankomst op de Bonkevaart in Leeuwarden haalden.

Voor Veldkamp was het maar een zijstap in zijn jacht op olympische medailles. Voor Peirs, die bekend stond om zijn lange blonde manen, was de deelname het hoogtepunt uit zijn carrière als amateurrijder. Naast een bronzen medaille in de marathonrace van 200 kilometer op de Oostenrijkse Weissensee in 1993, en de vele andere schaats- en ook skeeleerwedstrijden waaraan hij deelnam.

Want zoals zijn bidprentje ook vermeldde: "De winter was de periode waarin jij het gelukkigst was. Als het vroor dat het kraakte, was je weg. Gaan schaatsen naar de Oude Leie, Bellem, Brugge-Sluis, Weissensee. Je was voor ons de beste schaatser van de hele wereld."

En voor altijd de enige 'echte' Belgische wedstrijdrijder die een van de vijftien edities van de 'Tocht der Tochten' tot een goed einde bracht.

Eric Peirs © Lange Baan Schaatsclub Gent

Het stond op zijn doodsprentje, de vermelding van een Hollandse presentator tijdens een schaatswedstrijd: 'De sympathieke Belg schaatst van iedereen weg. Hij demarreert'.'Hij' is Eric Peirs, de Beveren-Leienaar die in 2011 op amper 63-jarige leeftijd overleed aan een slepende ziekte. Nadat hij als een 'sportman tot het einde had gevochten', zoals zijn pakkend bidprentje toen ook vermeldde.Net als zijn unieke prestatie voor een Belgische schaatser: dat hij de enige landgenoot ooit was die, als wedstrijdrijder, had deelgenomen aan de Elfstedentocht. Dat was in de allerlaatste editie van de Friese marathonwedstrijd: op 4 januari 1997, dinsdag 25 jaar geleden.De West-Vlaming finishte als 103e van de 112 rijders die de limiettijd haalden, op 1 uur en 13 minuten van winnaar Henk Angenent. Met die bemerking dat toen een andere 'landgenoot' ook de wedstrijd beëindigde: de pas genaturaliseerde profschaatser Bart Veldkamp, die 29e werd. Hij en Peirs waren naast de Portugees Fausto de Oliveira Marreiros (10e) en de Fin Lauri Paalasmaa (24e) de enige buitenlandse wedstrijdrijders die in 1997 binnen tijd de aankomst op de Bonkevaart in Leeuwarden haalden.Voor Veldkamp was het maar een zijstap in zijn jacht op olympische medailles. Voor Peirs, die bekend stond om zijn lange blonde manen, was de deelname het hoogtepunt uit zijn carrière als amateurrijder. Naast een bronzen medaille in de marathonrace van 200 kilometer op de Oostenrijkse Weissensee in 1993, en de vele andere schaats- en ook skeeleerwedstrijden waaraan hij deelnam.Want zoals zijn bidprentje ook vermeldde: "De winter was de periode waarin jij het gelukkigst was. Als het vroor dat het kraakte, was je weg. Gaan schaatsen naar de Oude Leie, Bellem, Brugge-Sluis, Weissensee. Je was voor ons de beste schaatser van de hele wereld."En voor altijd de enige 'echte' Belgische wedstrijdrijder die een van de vijftien edities van de 'Tocht der Tochten' tot een goed einde bracht.