Hij is de CEO van het chemieconcern INEOS, de derde rijkste man van Groot-Brittannië en brouwt als zelfverklaarde alchemist aan een imperium in de internationale sportwereld. Maak kennis met James Jim Ratcliffe (67), een miljardair wiens verhaal begon in... Antwerpen.

Januari 2019. Aan de zijde van Geert Bourgeois (toenmalig Vlaams minister-president) en Bart De Wever (toen/nu burgemeester van Antwerpen) kondigt Jim Ratcliffe in het Antwerpse Havenhuis aan dat INEOS liefst drie miljard euro in twee nieuwe fabrieken in Lillo zal pompen. Groot nieuws waarvoor zelfs journalisten van The Financial Times naar België zijn afgezakt. Naast de economische redenen voor de investering geeft de Britse miljardair ook een emotionele aan: 'Met dit project komen we opnieuw thuis.'

The Alchemist

'Thuis' is Antwerpen, meer bepaald Zwijndrecht, waar Ratcliffe in 1998 een oude fabriek van oliereus BP kocht, als eerste vestiging. Ruim 22 jaar later is INEOS een chemieconcern met een omzet van 56 miljard euro, fabrieken in meer dan twintig landen en ruim twintigduizend werknemers. De Brit, die vandaag zestig procent van de aandelen in handen heeft, werd zo de derde rijkste man van Groot-Brittannië. Met volgens de jongste Rich List van The Sunday Times een vermogen van ruim twintig miljard euro.

Niet mis voor een zoon van een schrijnwerker die in een sociale woning in de buitenwijken van Manchester opgroeide. Een selfmade man, met als succesrecept: het opkopen van onrendabele afdelingen van grote concerns en daarvan wél een succes maken. Het leverde hem de bijnaam The Alchemist op, de titel ook van zijn boek The INEOS Story. Rode draad doorheen dat verhaal, doorheen Ratcliffes hele léven: nieuwe challenges aangaan, en álles in het werk stellen om die te bereiken.

Avonturier

Uitdagingen als zakenman, maar sinds zijn 37e ook als avontuurlijke amateursporter. Hij stond op de Noord- en Zuidpool. Hij voer met zijn superjacht Sherpa drie weken lang door de Noordelijke IJszee. Hij toerde op de motor wekenlang doorheen Zuid-Afrika en de Andes. Hij liep al dertig marathons, waarvan zijn snelste - net onder de drie uur - op zijn 57e. (In de marathon van New York pushte hij zichzelf zelfs zo ver dat hij aan een infuus gelegd moest worden). Hij speelde ook voetbal tot zijn zestigste, waarna hij wegens een pijnlijke knie en een heupbreuk vooral op fietsen focuste. Geen gezapige ritjes, maar soms vijf, zes uur hard trappend.

Alles onder Ratcliffes motto: 'Zo veel mogelijk onvergetelijke dagen beleven' - op zijn 67e meer dan ooit. Dat was een van de redenen waarom hij na de aankoop van de Zwitserse voetbalclub Lausanne Sport in 2017 zijn sportimperium verder uitbouwde.

Door te investeren in de 1:59 challenge van marathonloper Eliud Kipchoge en in een Brits zeilteam die de prestigieuze America's Cup moet winnen. Door wielerploeg Team Sky (nu INEOS) en de Franse Ligue 1-club OGC Nice te kopen. En door nu het Formule 1-team Mercedes te sponsoren.

Lees het volledig portret van sportmecenas Jim Ratcliffe in onze Pluszone of in Sport/Voetbalmagazine van 4 maart.

