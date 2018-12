Wiggins reikt prijs uit en krijgt Delirium

De eregast op het gala van de Kristallen Fiets was niemand minder dan Sir Bradley Wiggins. De Brit is ex-Tourwinnaar en de huidige werelduurrecordhouder. En laat net dat het volgende doel zijn van Victor Campenaerts. Hij wil het record van Wiggins in 2019 van de tabellen rijden.

"Victor is een fantastische atleet en een goede gast" zei Wiggins. "Hij heeft de laatste twee jaar enorm veel progressie gemaakt.