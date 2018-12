Willy Steveniers wordt 80: 'Ik hield van provocatie'

Vreemd dat er nog geen film gemaakt is over Willy Steveniers. Opgegroeid nabij het broeierige Schipperskwartier van Antwerpen leerde hij als nieuwsgierige puber tussen de meisjes van plezier en de dokwerkers al vroeg de achterdeurtjes van onze maatschappij kennen. Pa Steveniers was een bokser, een bruut die zijn zoon maar een softie vond en zelfs eens met diens lief aan de haal ging. Met ma, broer en zus was er amper contact, op zijn vijftiende vluchtte Willy het huis uit, zoekend naar eigen benen om op te staan. Sport zorgde in die periode voor afleiding. 'Het enige wat ik had. Dat is het verschil met Rik Coppens ( met wie hij vaak vergeleken werd vanwege zijn hoge showgehalte, nvdr). Rik kwam van goeden huize, ik kwam van de straat. Voor hem moest het allemaal niet, voor mij wel, ik had geen keuze', licht Steveniers toe.

...