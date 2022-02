Snelschaatser Bart Swings is vrijdag op de Olympische Winterspelen als tiende geëindigd in de 10.000 meter. Het goud was voor de Zweed Nils van der Poel, die een wereldrecord neerzette.

Swings kwam in het National Speed Skating Oval in Peking in actie in het zesde en laatste paar. Hij moest het opnemen tegen de Canadese titelverdediger Ted-Jan Bloemen en finishte in 13:02.43. Van de twaalf schaatsers had Swings vooraf ook de tiende beste tijd. Zijn Belgisch record staat sinds 21 november 2015 op 12:57.31.

Ted-Jan Bloemen klokte 13:01.39 en werd daarmee teleurstellend achtste.

Nils van der Poel had in de voorlaatste reeks 12:30.74 geschaatst en daarmee zijn eigen wereldrecord verbeterd. Dat zette hij begin vorig jaar in Heerenveen op 12:32.95.

De 25-jarige Van der Poel won vrijdag zijn tweede gouden medaille in een handvol dagen. Vorige zondag was hij al de beste op de 5.000 meter. Zowel op de 5 als 10 km is de Zweed ook de regerende wereldkampioen.

Het zilver op de 10.000 meter was voor Patrick Roest, op 13.85 van Nils van der Poel. De Nederlander werd ook al tweede op de 5.000 meter. Het brons ging naar de Italiaan Davide Ghiotto, op 15.24.

Bart Swings werd eerder deze Spelen zevende op de 5.000 meter en dertiende op de 1.500 meter. De Leuvenaar mikt vooral op de massastart, die op de voorlaatste dag van de Spelen wordt gehouden. Vier jaar geleden won hij op dat onderdeel zilver in Pyeongchang. Op de 10.000 meter werd hij toen achtste na een vijfde plaats in 2014.

