Er lopen momenteel twee studies naar de uitbreiding van schaatscapaciteit in ons land. Dat heeft minister van Sport Ben Weyts (N-VA) maandag verklaard in De Ochtend op Radio 1. Ze worden binnen een maand opgeleverd, al waarschuwde de minister meteen dat een piste van 400 meter een dure zaak is voor beperkt gebruik.

Na de gouden medaille van Bart Swings op de massastart op de Olympische Winterspelen in Peking, weerklinkt opnieuw de roep naar een eigen 400-meterpiste in Vlaanderen. Swings zelf moest al jaren de landsgrenzen oversteken om zich voor te bereiden op het schaatsseizoen en verhuisde intussen naar Heerenveen.

Sport Vlaanderen heeft vandaag drie pistes in eigen beheer: in Herentals, Hasselt en Liedekerke. Vlaanderen wil verder investeren. Daarom lopen er momenteel twee onderzoeken. Het eerste slaat op een of twee nieuwe pistes van 30 op 60 meter in Herentals voor bijvoorbeeld shorttrack, ijshockey en kunstschaatsen. De tweede gaat over dezelfde optie in Hasselt, maar onderzoekt ook de mogelijkheid van een 400-meterbaan.

Maar aan zo'n lange piste hangt een serieus prijskaartje. De factuur kan oplopen tot 50 miljoen euro 'voor een beperkt gebruik en in de wetenschap dat er een 400-meterbaan is in Eindhoven, op nog geen uurtje rijden', stelde minister Weyts maandag. 'Dat zijn elementen die zeker in de overweging zullen worden meegenomen.'

Bovendien kan de Vlaamse overheid maar voor maximaal 3 tot 4 miljoen euro tussenkomen, dus zal op zoek moeten worden gegaan naar private partners. 'Je moet ook altijd vertrekken vanuit het besef dat Nederland altijd het Mekka zal blijven', aldus nog de minister.

Na de gouden medaille van Bart Swings op de massastart op de Olympische Winterspelen in Peking, weerklinkt opnieuw de roep naar een eigen 400-meterpiste in Vlaanderen. Swings zelf moest al jaren de landsgrenzen oversteken om zich voor te bereiden op het schaatsseizoen en verhuisde intussen naar Heerenveen. Sport Vlaanderen heeft vandaag drie pistes in eigen beheer: in Herentals, Hasselt en Liedekerke. Vlaanderen wil verder investeren. Daarom lopen er momenteel twee onderzoeken. Het eerste slaat op een of twee nieuwe pistes van 30 op 60 meter in Herentals voor bijvoorbeeld shorttrack, ijshockey en kunstschaatsen. De tweede gaat over dezelfde optie in Hasselt, maar onderzoekt ook de mogelijkheid van een 400-meterbaan. Maar aan zo'n lange piste hangt een serieus prijskaartje. De factuur kan oplopen tot 50 miljoen euro 'voor een beperkt gebruik en in de wetenschap dat er een 400-meterbaan is in Eindhoven, op nog geen uurtje rijden', stelde minister Weyts maandag. 'Dat zijn elementen die zeker in de overweging zullen worden meegenomen.' Bovendien kan de Vlaamse overheid maar voor maximaal 3 tot 4 miljoen euro tussenkomen, dus zal op zoek moeten worden gegaan naar private partners. 'Je moet ook altijd vertrekken vanuit het besef dat Nederland altijd het Mekka zal blijven', aldus nog de minister.