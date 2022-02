Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, zaterdag 5 februari, is het uitkijken naar het debuut van de piepjonge Evy Poppe en de mogelijke start van een hattrick voor een Nederlandse ijskoningin.

Snowboarden - slopestyle kwalificaties vrouwen - 3.45 uur

Op een leeftijd van 17 jaar en 340 dagen jong begint snowboardster Evy Poppe aan de kwalificaties van het slopestyle, als de jongste Belgische winterolympiër (in een officieel nummer) sinds de Tweede Wereldoorlog.

...

Op een leeftijd van 17 jaar en 340 dagen jong begint snowboardster Evy Poppe aan de kwalificaties van het slopestyle, als de jongste Belgische winterolympiër (in een officieel nummer) sinds de Tweede Wereldoorlog. Niets moet, alles mag voor de wereldkampioene en olympische kampioene bij de jeugd. Op de Wereldbeker in Calgary werd de Zelzaatse dit seizoen al eens zesde, maar zo'n plaats in Peking is onrealistisch. Een plek veroveren voor de finale (top 12 van de 30 deelnemers) zou al een heel mooie prestatie zijn.Irene Schouten is dé Nederlandse snelschaatskoningin, topfavoriete voor zowel de 3000 meter, de 5000 meter als de massastart. Op de eerste dag kan ze al één gouden doel afvinken. Grootste concurrentie komt uit eigen land, van Antoinette de Jong. De Italiaanse Francesca Lollobrigida (tegen wie Schouten in de laatste race van de dag schaatst) en de Canadese Isabelle Weidemann zijn de andere de belangrijkste medaillekandidaten.De Oostenrijkse Marita Kramer was dé favoriete voor het schansspringen bij de vrouwen, maar moest thuisblijven door een positieve coronatest tijdens een competitie in Duitsland. Daar moet de Japanse Sara Takanashi van kunnen profiteren om goud te pakken. De 25-jarige was vierde in 2014, pakte brons in 2018, en hoopt nu eindelijk de grote leemte op haar palmares te vullen, nadat ze al vier keer wereldkampioene is geworden. De Duitse Katharina Althaus en de Sloveense Ema Klinec worden haar belangrijkste tegenstandsters.Als kind schreef Mikael Kingsbury op de muur van zijn slaapkamer: 'I'm going to win', naast de getekende olympische ringen. In Pyeongchang2018 maakte de freestyleskiër die droom waar met goud in de moguls-discipline. Sindsdien is 29-jarige Kingsbury een superster in Canada, want ook op WK's (zes keer goud) en Wereldbekermanches (70 zeges) reeg hij de successen aan elkaar. In december 2020 viel hij echter zwaar, met twee gebroken ruggenwervels als gevolg. Goud winnen na die comeback zou de kroon op zijn loopbaan zijn. Al moet Kingsbury dan wel voorbij de Japanner Ikuma Horishima.Op de nieuwe olympische discipline is China de torenhoge favoriet. Met Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting heeft Nederland weliswaar twee sterke troeven in handen, maar de aflossingsploeg met twee mannen en twee vrouwen is in de breedte waarschijnlijk net niet sterk genoeg om het gastland te verslaan. Dat kan vandaag zijn eerste gouden medaille pakken van deze Spelen.