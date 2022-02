Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, dinsdag 15 februari, onder meer naar Loena Hendrickx in de korte kür van het kunstschaatsen, misschien profiterend van de gigantische druk bij de Russinnen, en naar een mogelijk gelukte spoedcomeback van afdalingskoningin Sofia Goggia.

Snowboarden - finales big air vrouwen en mannen - 3.15 uur en 6.45 uur

Wint snowboardster Zoi Sadowski Synnott na goud op de slopestyle nu ook de titel in de big air discipline? De kans lijkt groot nadat de Nieuw-Zeelandse de kwalificaties domineerde. Als enige ging ze door de barrière van de 90 punten. Alleen de Canadese Laurie Blouin kwam in de buurt, met 88.25, maar zij scoorde op haar twee andere sprongen veel minder. De Japanse dames Kokomo Murase en Reira Uwabuchi, tweede en derde na de kwalificaties, zullen met Blouin allicht voor zilver en brons strijden.

Bij de mannen wierp de Canadees Max Parrot zich na de kwalificaties op tot de favoriet, waarin hij de Japanner Takeru Otsuka, de zilveren medaillewinnaar van de jongste X Games, de Amerikaan Redmond Gerard en de Japanner Hiorake Kunitake voorafging.De Noor Marcus Kleveland, de winnaar van de afgelopen X Games, en Mark McMorris, de Canadese regerende wereldkampioen, stelden met een zesde en achtste plaats teleur in de kwalificaties, al halen sommigen daar niet altijd hun beste tricks boven.In de finale komen de tellers weer op nul te staan, en kunnen zij toch nog richting medailles, of zelfs goud springen. Ze won al enigszins verrassend goud op de big air, maakt Eileen Gu de hype in China nog groter door een tweede titel te veroveren op de slopestyle in het freestyle skiën? Dan zal ze een betere sprong moeten neerzetten dan in de kwalificaties waarin ze derde werd met een beste score (op twee sprongen) van 79.38, ruim minder dan de Estse Kelly Sildaru (86.15) en de Noorse Johanne Killi (86.00).De 18-jarige Gu bewees op de big air dat ze in de finale boven zichzelf kan uitstijgen, met een voor haar totaal nieuwe sprong. Doet ze dat opnieuw op de slopestyle? Tot voor de wereldbekermanche in Cortina d'Ampezzo op 23 januari was Sofia Goggia de absolute topfavoriete om haar olympische titel op de afdaling van 2018 te verlengen, nadat ze vier van de vijf afdalingen in de wereldbeker had gewonnen. Maar in Cortina d'Ampezzo kwam de Italiaanse zwaar ten val, waarbij ze haar knieligamenten gedeeltelijk scheurde. Ze liep daarna drie dagen op krukken en begon dan met een spoedrevalidatie om tijdig klaar te raken voor Peking. Goggia liet vorige week de super-G vallen om te focussen op haar geliefkoosde afdaling. Dat ze weer bijna hersteld is, bewees ze met een vierde tijd in de laatste officiële training. Volgens Goggia denkt ze niet meer aan haar blessure.Het zal moeten blijken of dat zal volstaan voor de titel. Lara Gut-Behrami en Corinne Suter, de Zwitserse dames die dit seizoen wonnen in Zauchensee en Garmisch, kunnen van haar verstoorde voorbereiding misschien profiteren. Bij Gut staat het vertrouwen in het zenit na haar olympische titel op de super-G. Andere podiumkandidates: hun landgenote Joana Haehlen, die de snelste was in de officiële training voor de Duitse Kira Weidle en de Noorse Ragnhild Mowinckel. Ook Mikaela Shiffrin is van de partij, maar zij is allicht kansloos voor de medailles, na twee opgaves en een negende plaats op de super-G.Om 14.52 uur (Belgische tijd) zullen de ogen van de hele sportwereld gericht zijn op Kamila Valieva, die dan haar korte kür mag afwerken. Met nadruk op mag, nadat het Internationaal Sporttribunaal besliste om de Russische, ondanks haar positieve dopingplas op 25 december, toch te laten deelnemen. Valieva is met mijlen voorsprong de favoriete voor het goud nadat ze dit seizoen de vijf beste scores wereldwijd neerzette, met onder meer een fenomenaal wereldrecord van 272.71. Dat is liefst 35 punten meer dan de zesde beste score, op naam van de regerende wereldkampioene Anna Shcherbakova. In de vrije kür van de teamcompetitie landde de 15-jarige Valieva ook een viervoudige salchov, de allereerste succesvolle viervoudige sprong door een vrouw op de Winterspelen.De grote vraag is of Valieva dat onder een immense druk kan herhalen, te beginnen met de korte kür. Al kan ze zich zelfs enkele fouten permitteren en toch het goud pakken. Valieva werkt haar korte kür af in de laatste van vijf groepen met zes kunstschaatssters. In de voorlaatste groep start Loena Hendrickx als voorlaatste, om 14.25 uur. De Arendonkse voelt zich kiplekker, is fysiek op haar toppunt, alleen de rug spartelt een beetje tegen. Haar beste score op de korte kür is 76.25, neergezet op het jongste EK, waarmee ze toen tweede stond.In de lange kür is 145.53 haar topscore, daterend van de Grand Prix in Turijn voor de jaarwisseling. Als Hendrickx die twee scores nog kan overtreffen, is een nieuwe topvijfplaats, zoals op het WK vorig seizoen (toen ze vijfde werd), zeker mogelijk. Als ook de Russinnen Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova afgeleid zijn door de hele affaire-Valieva en grote fouten maken, dan zit er misschien meer in. Al zal dan ook de Amerikaanse Karen Chen (vierde op het WK vorig jaar) klaarstaan om daarvan te profiteren. Na de korte kür vindt donderdag nog de lange kür plaats. Al zal de uitslag dan nog niet definitief zijn, want Valieva kan later een eventuele (gouden) medaille nog kwijtraken als ze effectief geschorst wordt. Op papier kan het Nederlandse dreamteam met Antoinette de Jong (brons op de 1500 meter), Irene Schouten (goud op de 3000 en 5000 meter) en Irene Wust (goud op de 1500 meter) de teamachtervolging niet verliezen. Door een gebrek aan gezamenlijke training en cohesie zijn ze op dit nummer echter niet de beste. Dat bleek al in de kwartfinales toen het Hollandse trio 3,65 seconden trager was dan de Japanse dames Ayano Sato, Miho Takagi en Nana Takagi, die wel perfect op elkaar zijn ingespeeld. Zij zetten de beste tijd neer, 36 honderdsten sneller dan het Canadese drietal Ivanie Blondin, Valerie Maltais en Isabelle Weidemann.In de halve finale zullen Wust en co flink sneller moeten schaatsen als ze Canada willen uitschakelen. In de andere halve finale neemt Japan het op tegen Rusland. Ook bij de mannen klokten de Nederlanders niet de beste tijd in de teamachtervolging. Marcel Bosker, Sven Kramer en Patrick Roest werden zelfs pas vierde, een seconde en vier tienden trager dan de Noren Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug en Sverre Lunde Pedersen.Zij waren nipt sneller waren dan de Russen, en een seconde rapper dan de Amerikanen. In de halve finale komen de Nederlanders (deze keer met Jorrit Bergsma in het team?) daardoor de Noren tegen, in de andere halve finale staat een clash tussen de Russen en de Amerikanen op het menu. 10u-11u15: biatlon - 4x7,5km aflossing mannen (met Thierry Langer, Florent Claude, Tom Lahaye-Goffart, César Beauvais) 11u08-15u25: kunstschaatsen - korte kür vrouwen (met Loena Hendrickx om 14.25 uur)