Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, woensdag 16 februari, onder meer naar de slalom bij de mannen in het alpineskiën, aflossingsproeven in het biatlon en het langlaufen en de 1500 meter shorttrack bij de vrouwen, met Hanne Desmet.

Freestyle skiën - finale slopestyle en aerials - vanaf 2.30 uur en 12 uur

Na goud op de X Games in januari, volgend op een comeback na een zware knieblessure, wierp Andri Ragettli (23) zich op als de topfavoriet voor de Winterspelen. De Zwitserse freestylespringer maakte die status ook waar in de kwalificaties van de slopestyle, met een topscore van 85.08 bij zijn tweede run. De Noor Birk Ruud kwam in de buurt met 83.86 op zijn eerste run. En ook de Amerikaan Nicholas Goepper (27), die al zilver en brons op de Winterspelen van 2014 en 2018 veroverde, lijkt klaar voor minstens een medaille, na een run van 82.51. Al hoopt Goepper, die afkickte van een alcoholverslaving, alleen op goud.

...

Na goud op de X Games in januari, volgend op een comeback na een zware knieblessure, wierp Andri Ragettli (23) zich op als de topfavoriet voor de Winterspelen. De Zwitserse freestylespringer maakte die status ook waar in de kwalificaties van de slopestyle, met een topscore van 85.08 bij zijn tweede run. De Noor Birk Ruud kwam in de buurt met 83.86 op zijn eerste run. En ook de Amerikaan Nicholas Goepper (27), die al zilver en brons op de Winterspelen van 2014 en 2018 veroverde, lijkt klaar voor minstens een medaille, na een run van 82.51. Al hoopt Goepper, die afkickte van een alcoholverslaving, alleen op goud. In de slalom van het alpineskiën start er geen enkele man als topfavoriet, nadat de voorbije zes manches van de Wereldbeker door zes verschillende skiërs werden gewonnen: achtereenvolgens door Clément Noël, Sebastian Foss-Solevåg, Johannes Strolz, Lucas Braathen, Dave Ryding en Linus Strasser.Met als meest opmerkelijke winnaar Dave Ryding, die als eerste Brit ooit een manche in de 55-jarige geschiedenis van de wereldbeker won. Bovendien als oudste winnaar ooit van een slalomwedstrijd in die wereldbeker. Kan hij die stunt nog eens herhalen? Of loopt de pas 21-jarige Noor Lucas Braathen, de leider in de wereldbeker slalom, met het goud weg?Van Belgische zijde is Armand Marchant van de partij. De Waal moest door een enkelblessure forfait geven voor de super-G en de reuzenslalom, maar raakte fit voor zijn beste nummer. Voor de 24-jarige Marchant is het zijn eerste Spelen nadat hij door een zware val in 2017 de editie van 2018 miste. Zeven operaties en een lange revalidatie later keerde hij terug op het hoogste niveau. Op 5 januari 2020 werd Marchant vijfde op de slalom in Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit op een wereldbeker. Dat resultaat lijkt nu echter onrealistisch.De twee andere Belgen, Sam Maes en Dries Van den Broecke, hopen op eerherstel nadat ze in de reuzenslalom alle twee uitvielen.Marte Olsbu Røiseland won op deze Spelen al drie keer goud (in de mixed relay, de sprint en de achtervolging), en éénmaal brons (op de 15 km individueel). Ze werd daarmee de eerste biatlete met vier medailles op één Winterspelen. Bij de mannen deed alleen haar landgenoot Ole Einar Bjørndalen haar dat voor.Voegt de Noorse daar een vijfde plak aan toe in de aflossing bij de vrouwen? Met haar ploeggenotes Karoline Offigstad Knotte, Tiril Eckhoff (brons in de achtervolging) en Ida Lien is top drie bijna een zekerheid. Maar voor goud krijgen de Noorse dames felle concurrentie van onder meer Zweden, Frankrijk en Duitsland. Dat wordt aangevoerd door Denise Herrmann, die het goud won in de individuele proef, voor de Française Anaïs Chevalier-Bouchet en Røiseland.Extra motivatie: als de Noorse zowel de relay als later ook nog de massastart wint, dan evenaart ze snelschaatser Eric Heiden (1980) met vijf gouden medailles op één Winterspelen.In de spectaculaire teamsprint wordt het bij de mannen allicht weer een tweestrijd tussen Noorwegen en Rusland, met hun kopmannen Johannes Hoesflot Klæbo en Alexander Bolsjoenov/Denis Spitsov. Op de 10 km relay waren de Russen outstanding, met meer dan een minuut voorsprong, lukt hen dat opnieuw? Voor brons komen Frankrijk (ook al derde in de 10 km aflossing) en Finland (met olympisch kampioen op de 10 km klassieke stijl, Livo Niskanen) in aanmerking.Bij de vrouwen wordt het allicht een driestrijd tussen drie Scandinavische landen: Noorwegen (met Therese Johaug, goud op de 10 km klassieke stijl), Finland (met Kerttu Niskanen Krista Parmakoski, zilver en brons op de 10 km klassieke stijl) en regerend wereldkampioen Zweden (met Jonna Sundling en Maja Dahlqvist, in Peking goud en zilver op de sprint vrije stijl). De Amerikaanse dames zijn outsiders voor een topdrieplaats.Shorttrackster Hanne Desmet werd in Peking, met brons op de 1000 meter, niet alleen de eerste Belgische vrouw die in een individueel nummer een medaille veroverde op de Winterspelen. Na haar eerdere vijfde stek op de 500 meter werd ze ook de eerste landgenote die twee keer een topvijfplaats in een individueel nummer behaalde op een of zelfs op verschillende Winterspelen. En daar kan Desmet woensdag nog een topvijfplaats aan toevoegen. Op haar favoriete 1500 meter waarin ze vorig jaar ook de WK-finale haalde, maar toen werd gediskwalificeerd. Onze landgenote begint eraan in de kwartfinales, in de zesde reeks.Medaillefavoriete is Desmet echter niet. Daarvoor zijn de Canadese Courtney Sarault en de Nederlandse Suzanne Schulting de topkandidates. Sarault is de vicewereldkampioene. Schulting, die in de kwartfinales in dezelfde reeks is ingedeeld als haar vriendin/trainingsgenote Desmet, is de regerende wereldkampioene en pakte in Peking al twee keer goud (1000 meter en teamaflossing) en één keer zilver (500 meter). De Friezin is als geen ander in staat om lange tijd een verschroeiend tempo aan te houden en zo de concurrentie kapot te rijden. Ook haar landgenote Xandra Velzeboer, brons op het WK, is niet kansloos. Zij was cruciaal bij de zege van Nederland in de teamaflossing.Bij de mannen staat de 5000 meter relay (finale om 13.44 uur) op het programma. Met een strijd tussen vijf landen: Canada, Zuid-Korea, Italië, Rusland en China. Titelverdediger Hongarije werd in de halve finale verrassend uitgeschakeld. Opvallend: in 2018 eindigden Hongarije, China en Canada na 45 ronden op... 32 honderdsten van elkaar.