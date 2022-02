Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, donderdag 17 februari, de laatste kans op een individuele medaille voor ski-icoon Mikaela Shiffrin op de combiné en de allerlaatste olympische race van die andere legende, Ireen Wüst.

Alpineskiën - combiné vrouwen - 3.30 uur afdaling, 7 uur slalom

Ze was vertrokken met medailleambities voor elk van de vijf individuele nummers in het alpineskiën. Maar tot dusver kwam Mikaela Shiffrin niet verder dan twee opgaves in de slalom en reuzenslalom, een negende plaats op de super-G en een 18e op de afdaling.

Ze was vertrokken met medailleambities voor elk van de vijf individuele nummers in het alpineskiën. Maar tot dusver kwam Mikaela Shiffrin niet verder dan twee opgaves in de slalom en reuzenslalom, een negende plaats op de super-G en een 18e op de afdaling.Rest alleen nog de combiné, het nummer waarop ze vorig jaar wereldkampioene werd in Cortina d'Ampezzo, voor Petra Vlhová. Die is er na haar olympische titel op de slalom niet meer bij, want ze heeft te veel last van een enkelblessure.Als Shiffrin (26) zelf weer haar normale niveau haalt, dan wordt Federica Brignone wellicht haar grootste concurrente. De Italiaanse pakte de eindzeges in de laatste wereldbekers combiné in 2019 en 2020 - sindsdien wordt het nummer niet meer geskied. In Peking behaalde Brignone ook al zilver op de reuzenslalom en werd ze zevende op de super-G., al viel ze wel uit in de slalom. Andere medaillekandidates zijn de Zwitserse dames Michelle Gisin, brons op het WK vorig jaar, en Wendy Holdener, twee keer op het eindpodium van de wereldbeker combiné in 2019 en 2020.Canada (elf) en de VS (negen) hebben ze al twintig wereldtitels behaald in het ijshockey bij de vrouwen. Geen verrassing dus dat ze ook de finalisten zijn van het olympisch toernooi in Peking. Titelverdediger VS kruist zelfs voor de zesde keer in de laatste zeven edities de degens met Canada. De Amerikaanse dames wonnen vier jaar geleden in Pyeongchang, maar Canada heeft de beste score in de olympische finales: 3-2. Bovendien was Canada eerder in dit toernooi al eens de beste in een duel met de VS (4-2).Dat moet de Amerikaanse eer hoog houden in het ijshockey, want de heren werden verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale door Slovakije.Schaatslegende Ireen Wüst (35) start in haar allerlaatste olympische race, op de 1000 meter. De olympische kampioene op de 1500 meter zal voor een medaille op dit kortere nummer allicht tekortschieten. Op de 1000 meter behaalde ze op de Spelen alleen zilver in Sotsji 2014 en werd ze één keer wereldkampioene, in 2007. Al weet je met Wüst, zeker na haar sublieme 1500 meter, nooit.Haar landgenote Jutta Leerdam werd twee jaar geleden verrassend wereldkampioene op de 1.000 meter, maar sindsdien moest ze de Japanse Miho Takagi en de Amerikaanse Brittany Bowe meestal voor zich dulden. De 1000 meter is hét nummer van Bowe, ze werd daarop al drie keer wereldkampioene, waaronder in 2021. De snelschaatsster uit Florida heeft wel een teleurstellende 500 meter achter de rug (pas 16e).Takagi veroverde in 2018 brons op de 1000 meter, en pakte op deze Winterspelen al zilver op de 500 en 1500 meter. Net als op de ploegenachtervolging, waar ze het goud in de laatste ronde in rook zag opgaan door een val van haar ploeggenote Nana Takagi. Van Belgische zijde is Sandrine Tas van de partij, zij start in de eerste reeks. In de skicross van het freestylespringen is Sandra Naeslund de absolute topfavoriete. De Zweedse, die in 2014 op haar 17e haar olympisch debuut maakte, was in negen van de jongste tien Wereldbekermanches de beste, waaronder in november op het parcours in Peking. Daar werd de Zwitserse Fanny Smith tweede, een van haar zeven medailles in die tien wereldbekerwedstrijden. In 2018 behaalde Smith ook brons. Ook de Canadese Marielle Thompson, de olympisch kampioene van 2014, is niet kansloos voor het podium. Zij stond dit seizoen al vier keer op het wereldbekerpodium. Loena Hendrickx was niet helemaal tevreden na haar korte kür in Peking, mede omdat ze even een handje aan het ijs moest zetten. 'Ik kan beter', wist ze. Dat blijkt ook uit haar score: 70.09, de vierde beste uit haar carrière, na 76.25 op het jongste EK, 73.52 op de GP Italië in Turijn 2021 en 72.18 op de Boedapest Trophy 2020. Vooral haar technische score was minder dan haar recordscore op het EK: 36.09 vs. 41.65, terwijl ze voor haar componenten in de buurt kwam: 34.00 vs. 34.60.De Arendonkse telt met 70.09 nu ruim 9 punten achterstand op de derde plaats, bekleed door de Japanse Kaori Sakamoto (79.84), en 3 punten op de vijfde gerangschikte Wakaba Higuchi (73.51). Van de zes kunstschaatssters voor haar hebben er vijf een hogere persoonlijke en seizoenscore op de vrije kür - mede omdat Hendrickx nog geen viervoudige sprongen kan uitvoeren. Alleen Higuchi heeft een lager persoonlijk record van 141.04, vs. 145.53 voor Hendrickx (neergezet op de GP van Italië). Om vijfde te eindigen, zoals op het WK in Stockholm vorig jaar, zal Hendrickx haar beste vrije kür dus allicht moeten evenaren of overtreffen, en moet ze hopen op fouten van de meisjes voor haar.Als ze haar WK-resultaat zou evenaren, dan zal Hendrickx al voor een uitzonderlijke prestatie zorgen. Want dan wordt de Belgische de eerste kunstschaatsster uit een land van minder dan 15 miljoen inwoners in de top vijf van de olympische competitie sinds de Winterspelen van 1980 in Moskou, toen eindigde de Zwitserse Denise Biellmann als vierde.Voor het goud lijkt Kamila Valieva nog altijd de favoriete, met 82.16 heeft ze ruim twee punten voorsprong op haar landgenote en regerend wereldkampioene Anna Shcherbakova. Normaal is de 15-jarige Russische outstanding - de vijf beste totaalscore dit seizoen staan op haar naam - maar in de korte kür bleek dat ze last had van de immense druk na haar dopingschandaal. Grote steken zal Valieva niet mogen laten vallen.