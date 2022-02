Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, vrijdag 18 februari, onder meer naar een mogelijk derde medaille voor de Chinese superster Eileen Gu, nieuw Nederlands succes in het snelschaatsen en een titantenclash in het biatlon.

Freestyleskiën - finale halfpipe vrouwen - 2.30 uur

Ze won al goud op de big air en behaalde zilver op de slopestyle, voegt freestyleskiester Eileen Gu daar nog een derde medaille aan toe op de halfpipe? Meer dan waarschijnlijk, want dat is haar favoriete onderdeel waarop ze dit seizoen alle vier wereldbekerwedstrijden won en ook regerend wereldkampioene is.

...

Ze won al goud op de big air en behaalde zilver op de slopestyle, voegt freestyleskiester Eileen Gu daar nog een derde medaille aan toe op de halfpipe? Meer dan waarschijnlijk, want dat is haar favoriete onderdeel waarop ze dit seizoen alle vier wereldbekerwedstrijden won en ook regerend wereldkampioene is.Die status bevestigde ze ook in de kwalificaties, waarin de 18-jarige Chinese superster met een topscore van 95.50 overtuigend de beste was. Gu heeft naar eigen zeggen nog geen dag rust gehad op de Winterspelen, maar voelt zich niettemin zeer goed.In de kwalificaties kwam niemand in haar buurt. De tweede, de Canadese Rachael Karker, volgde al op zes punten (89.50), de Estse Kelly Sildaru op acht punten (87.50). Al zijn kwalificaties niet altijd richtinggevend. Zeker Sildaru, die al brons behaalde op de slopestyle, heeft nog een aantal tricks in haar mouw voor de finale. De Canadese titelverdedigster Cassie Sharpe kon zich als zesde ook plaatsen voor de finale.Het spectaculairste onderdeel van het freestyle skiën is de skicross, waarin vier skiërs zich tegelijk naar beneden storten. Een van de favorieten bij de mannen is de Rus Sergey Ridzik, een ex-alpineskiër die de overstap maakte naar de skicross en in 2018 al brons behaalde. In november was hij op de wereldbekermanche in Peking al de beste. Ook Brady Leman, de Canadese titelverdediger, gaat weer zijn kans, hij werd in november tweede in Peking. Andere kandidaten voor het podium zijn de Zwitsers Ryan Regez (leider in de wereldbeker) en Alex Fiva (de regerende wereldkampioen), de Fransen Terence Tchiknavorian en Bastien Midol (tweede en derde in de wereldbeker) en de Zweed David Mobaerg.Nederland won in Peking al tien medailles in het snelschaatsen, komen er daar op de 1000 meter bij de mannen nog twee bij? De kans is groot, want Thomas Krol (29) is de topfavoriet. Hij heerst al een tijd op die afstand, heeft de snelste tijd dit seizoen op zijn naam staan en is ook leider in de wereldbeker. Bovendien plaatste zijn grootste concurrent, regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis, zich niet op de kilometer. Nuis won dan weer wel de 1500 meter in Peking, voor... Krol.Ook Kai Verbij is een van de podiumkandidaten, als regerend wereldkampioen. Hij kan zijn eerste olympische medaille pakken. De Chinees Ning Zhongyan kan zich naast of tussen de twee Nederlanders plaatsen, hij heeft de tweede beste seizoenstijd op zijn naam staan. Al heeft hij wel een teleurstellende 1500 meter achter de rug (slechts zevende). Wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov tekent ook present, maar hij was het hele seizoen niet op zijn niveau. Uitkijken is het ook naar de 17-jarige Jordan Stolz, die op de Amerikaanse kwalificaties de 500 en 1000 meter won. Op de kortste sprintafstand werd hij echter pas 13e. Van Belgische zijde is Mathias Vosté van de partij, in de zesde rit, naast Kulizhnikov. Vosté kwam op de 1500 meter niet verder dan een 29e plaats en wil dus wat rechtzetten.Het meest prestigieuze en laatste nummer van het biatlon belooft zeker bij de mannen een titanenclash te worden, tussen de Duitse wereldbekerleider Benedikt Doll, de Fransen Quentin Fillon Maillet en Emilien Jacquelin en de Noorse broers Johannes Thingnes en Tarjei Boe.Al lijken Fillon Maillet en Johannes Thingnes Boe wel een streepje voor te hebben: de Fransman won in Peking al liefst vijf medailles, waaronder twee keer goud (20 kilometer individueel en 12,5 kilometer achtervolging). Hij kan als eerste atleet zes olympische plakken op de Winterspelen veroveren. De Noor pakte de olympische titel op de 10 kilometer sprint en brons op de 20 kilometer individueel, plus twee keer goud in de team relays. Bij de vrouwen is zijn landgenote Marte Olsbu Røiseland een van de favorietes. Zij won al drie keer goud in Peking, op de mixed team relay, de sprint en de aflossing, plus ook brons op de 15 kilometer individueel. Als eerste vrouwelijke biatlete ooit behaalde ze vier olympische medailles op één Winterspelen. Doet ze daar op de 12,5 km massastart nog één bij?Grote concurrentes worden allicht haar landgenotes Tiril Eckhoff (brons op de Winterspelen van 2014 en 2018 en op het jongste WK), Ingrid Landmark Tandrevold (zilver op het WK vorig jaar), de Italiaanse Dorothea Wierer en de Zweedse Elvira Öberg, die in Peking al twee keer zilver pakte op de sprint en de achtervolging.38 jaar en 24 dagen oud zal bobsleester/remster Sarah Aerts zijn als ze vrijdag begint aan haar competitie in Peking, als oudste Belgische vrouw op de Winterspelen na de Tweede Wereldoorlog. Dat was tot nog toe Kartrien Aerts, die in 2014 in Sotsji, op een leeftijd van 37 jaar en 342 dagen, actief was in het freestyleskiën.Met stuurvrouw An Vannieuwenhuyse zet de ex-zevenkampster de Belgische aanwezigheid in het bobsleeën bij de vrouwen op de Winterspelen voort, na Eva Willemarck en Elfje Willemsen in 2010, Hanna Mariën en Willemsen in 2014, en zelfs twee duo's in 2018, toen Aerts gekoppeld werd gekoppeld aan Willemsen en An Vannieuwenhuyse aan Sophie Vercruyssen.Willemsen en Mariën zetten in 2014 met een zesde plaats het beste Belgische resultaat neer, maar dat is allicht te hoog gegrepen voor Aerts en Vannieuwenhuyse. Hun beste plaats in een wereldbekermanche dit seizoen was een tiende, in Sigulda, gevolgd door twee 15e plaatsen in Winterberg en Altenberg.Vannieuwenhuyse is niettemin laaiend enthousiast over de technisch zeer uitdagende olympische bobsleepiste, dus zit er misschien weer een toptienplaats in.9u30-10u40: snelschaatsen - 1000m mannen (met Mathias Vosté) 13u: bobslee - eerste run tweemansbob vrouwen (met An Vannieuwenhuyse/Sara Aerts) 14u30: bobslee - tweede run tweemansbob vrouwen (met An Vannieuwenhuyse/Sara Aerts)