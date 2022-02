Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, zondag 6 februari, is dat vooral de afdaling bij de mannen in het alpineskiën en de vijf kilometer snelschaatsen, waar Bart Swings niet kansloos is voor een medaille.

Alpineskiën - afdaling mannen - 4 uur tot 6.19 uur

Op de piste in het Yanqing Alpine Centre, waar niemand ooit won, bij gebrek aan eerdere competities en testevents door alle coronamaatregelen, strijden de snelheidsduivels van de alpineskiërs komende nacht om goud.

Op de piste in het Yanqing Alpine Centre, waar niemand ooit won, bij gebrek aan eerdere competities en testevents door alle coronamaatregelen, strijden de snelheidsduivels van de alpineskiërs komende nacht om goud. Met als favoriet de Noorse krachtpatser Aleksander Aamodt Kilde (29), bekend ook als de vriend van het Amerikaanse ski-icoon Mikaela Shiffrin. De 'Arnold Schwarzenegger van het skiën' is leider in de Wereldbeker afdaling en in de super G, en won in januari nog de twee klassiekers in Wengen en Kitzbühel. Ook tijdens de vrije trainingen maakte hij een verbluffende indruk. Aamodt Kilde kan de Noren een tweede olympische afdalingstitel op rij bezorgen, na het goud van Aksel Lund Svindal in Pyeongchang 2018.Zijn grote concurrenten worden Marco Odermatt (24), de rising star van het Zwitserse skiën en leider in de algemene Wereldbeker, en de Oostenrijker Matthias Mayer, de regerende olympische kampioen super G, en goud op de afdaling in Sotsji 2014. Beiden schoven echter Kilde, die vorig seizoen nog zijn kruisbanden scheurde, naar voren als de topkandidaat voor de afdalingstitel in Peking. De wisselvallige weersomstandigheden, met bijzonder veel wind, zullen mogelijk wel een rol spelen. Daar kunnen misschien andere kandidaten als de Fransman Dominik Paris en de Zwitser Beat Feuz van profiteren.Dit wordt allicht een clash tussen de Noor Johannes Hoesflot Klæbo en de Rus Alexander Bolshunov. Klaebo won in 2018 op zijn pas 21e al drie keer olympisch goud in het langlaufen en mikt nu op de grand slam: goud in álle nummers. Daar kan Bolshunov op dit onderdeel een stokje voor steken, want hij won goud op de skiathlon, afgewerkt in de vrije en klassieke stijl, op het WK van 2021. Er neemt ook een Belg deel aan dit nummer: Thibaut de Marre.Schaatslegende Sven Kramer rijdt in de nieuwe National Speed Skating Oval van Peking zijn allerlaatste individuele race. Op zijn geliefde vijf kilometer waarop hij drie keer op rij (2010/14/18) olympisch goud veroverde, als enige mannelijke schaatser ooit die zo'n serie heeft neergezet op één afstand. Een nummer waarin Kramer ruim een decennium haast onverslaanbaar was. Maar nu, voor het eerst sinds Turijn 2006, is de 35-jarige Nederlander echter niet de favoriet.Kramer beseft dat zelf ook, ook al gaat het "fysiek best oké". Toch hoopt hij stiekem op een medaille, al liggen zijn grootste kansen pas later, in de teamachtervolging, waar hij zijn vijfde olympische titel kan pakken. Om zo in schoonheid afscheid te kunnen nemen, als een levende legende.Geen andere Nederlander, maar een Zweed is deze keer dé kandidaat voor goud: Nils van der Poel (25), dit seizoen weer oppermachtig op de lange afstanden. Hij won de vijf kilometer bij de WB-manches in Tomaszów Mazowiecki, Salt Lake City (in een nieuw wereldrecord) en in Calgary en ook de tien kilometer in Stavanger. Het verschil met de rest was enorm.Voor de resterende medailles zijn de Nederlanders Patrick Roest en Jorrit Bergsma kanshebbers, net als de Canadees Bloemen, de Italiaan Ghiotto, de Noor Engebråten, de Rus Zakharov én Bart Swings. Die begint zonder druk, want de massastart is zijn grote doel. Voor een medaille is hij echter niet kansloos als hij de race van zijn leven schaatst. Swings voelt zich immers bijzonder goed in zijn vel en schaatst technisch beter dan ooit. Minstens één plaats beter doen dan in Sotsji 2014, toen hij vierde werd op de vijf kilometer, is dus zeker niet uitgesloten. Al lijkt top vijf realistischer. Mogelijke factor: de Belg start in de laatste race van de dag, naast Nils van der Poel. Als hij 'in de rugzak' van de Zweed kan blijven, kan hij misschien van dat zog profiteren. Dit seizoen was Swings zowel op een laaglandbaan, als op hoogte een goeie zevental seconden trager dan de Zweed. Richttijd voor een medaille wordt allicht 6.10 à 6.11.Ryoyu Kobayashi werd in 2019 pas de derde schansspringer die alle vier manches van het Vierschansentoernooi in dezelfde editie kon winnen. Dit jaar leek de 25-jarige Japanner opnieuw die vierklapper te realiseren, maar hij faalde in de laatste manche in Bischofshofen. In Peking wil hij de puntjes op de i zetten, te beginnen met de competitie op de kleine schans, later gevolgd door de strijd op de grote schans. Een dubbel die de laatste dertig jaar alleen door Simon Ammann (2002 en 2010) en Kamil Stoch (2014) werd gerealiseerd. Kobayashi's concurrenten worden de Duitser Karl Geiger en de Noor Halvor Egner Granerud.Johannes Ludwig lijkt op weg om zijn hegemonie te bevestigen. De Duitse rodelaar, die met vijf Wereldbekerzeges dit seizoen de eindwinst in die ranking pakte, won zaterdag al de eerste twee reeksen in het Yanqing National Sliding Centre.Zondag staan de laatste twee reeksen op het menu. Alleen de Oostenrijkse ex-wereldkampioen Wolfgang Kindl kan Ludwig nog bedreigen, want hij was in de eerste twee races telkens slechts een paar honderdsten trager. De rest, onder meer tweevoudig olympisch kampioen Felix Loch, volgt al op verschillende tienden.