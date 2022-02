Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, maandag 7 februari, is dat vooral de afdaling bij de mannen en de reuzenslalom bij de vrouwen in het alpineskiën, en de 1.500 meter snelschaatsen bij de vrouwen, met het afscheid van Ireen Wüst.

Alpine skiën - afdaling mannen - 5 uur tot 7.19 uur

Zondag werd de afdaling voor mannen in het Yanqing Alpine Centre afgelast wegens een te felle wind, met pieken tot 65 kilometer per uur. Het koningsnummer werd uitgesteld naar maandag, om 12 uur 's middag in Peking. In de hoop dat de wind wat zal gaan liggen op 'The Rock'. Al zullen de omstandigheden sowieso verraderlijk zijn, en misschien tot verrassingen leiden.

...

Zondag werd de afdaling voor mannen in het Yanqing Alpine Centre afgelast wegens een te felle wind, met pieken tot 65 kilometer per uur. Het koningsnummer werd uitgesteld naar maandag, om 12 uur 's middag in Peking. In de hoop dat de wind wat zal gaan liggen op 'The Rock'. Al zullen de omstandigheden sowieso verraderlijk zijn, en misschien tot verrassingen leiden.Favoriet blijft echter de Noorse krachtpatser Aleksander Aamodt Kilde. De 'Arnold Schwarzenegger van het skiën' is leider in de wereldbeker afdaling en in de Super G, en won in januari nog de twee klassiekers in Wengen en Kitzbühel. Ook tijdens de vrije trainingen maakte hij een sterke indruk. Aamodt Kilde kan de Noren een tweede olympische afdalingstitel op rij bezorgen, na het goud van Aksel Lund Svindal in Pyeongchang 2018.Zijn grote concurrent wordt Marco Odermatt, de rising star van het Zwitserse skiën die leider is in de algemene wereldbeker en drie keer tweede werd in de jongste vier afdalingen. Plus ook de Oostenrijker Matthias Mayer, de regerende olympische kampioen super G en goud op de afdaling in Sotsji 2014. Beiden schoven echter Kilde, die vorig seizoen nog zijn kruisbanden scheurde, naar voren als de topkandidaat voor de afdalingstitel in Peking.Daar kunnen misschien andere kandidaten als de Amerikaan Bryce Bennett (winnaar in Val Gardena), de Italiaan Dominik Paris of de Zwitser Beat Feuz (brons op de afdaling in 2018) van profiteren.Door het uitstel kan het een memorabele dag worden voor Aamodt Kilde en zijn vriendin Mikaela Shiffrin. Het Amerikaanse ski-icoon verdedigt haar olympische titel op de reuzenslalom, maar een tweede goud op rij is zeker geen garantie. De Zweedse Sara Hector en de Française Tessa Worley (eerste en tweede in de wereldbeker reuzenslalom, voor Shiffrin) en de Sloveense Petra Vlhová (tweede in de algemene wereldbeker, na Shiffrin) zullen van de minste misstap van de Amerikaanse profiteren.In haar laatste race voor de Spelen, op de reuzenslalom in Kronplatz, werd Shiffrin ook pas vijfde. Al zat ze toen al met Peking in haar hoofd. Daar wil ze realiseren wat in 2018 in Pyeongchang niet lukte (door een overhoop gehaald schema door de... wind): ze wil op de vijf individuele nummers een medaille pakken. Om zo een moeilijke periode van twee jaar, na de plotse dood van haar vader begin 2020, af te sluiten.Ireen Wüst is de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden met elf olympische medailles. Daarvan behaalde ze twee keer goud (2010 en 2018) en zilver (2014) op de 1.500 meter. Op dat nummer tekent Wüst maandag voor de laatste keer present, maar niet meer als favoriete, op haar 35ste. De Japanse Miho Takagi, die in 2018 tweede werd na Wüst, is al het hele wereldbekerseizoen outstanding op de 1.500 meter en lijkt de grootste kanshebster. Al worstelde ze op de 3.000 meter met het ijs in het National Speed Skating Oval, waardoor ze daar pas zesde werd. De felste tegenstand voor de Japanse komt allicht van de Amerikaanse Brittany Bowe, de regerend wereldkampioene op de 1.000 meter, en een killer pur sang. Voor Wüst is brons allicht het hoogst haalbare. Van Belgische kant staat Sandrine Tas aan de start, top tien zou voor haar al zeer mooi zijn.De shorttrackcompetitie begon voor Nederland dramatisch met een val van Suzanne Schulting (foto) in de halve finale van de mixed relay. Zij werd aangekondigd als een van de medailleveelvraten in Peking en zal belust zijn op revanche in de 500 meter, die maandag plaatsvindt.Al zal Schulting op dit kortste shorttracknummer wel moeten afrekenen met Arianna Fontana, die op de mixed relay zilver behaalde met Italië en zo haar negende olympische medaille veroverde in het shorttrack. Daarmee werd ze alleen recordhouder, bij mannen en vrouwen. Ook de Chinese Fan Kexin en de Canadese Kim Boutin zijn niet kansloos voor goud in het spectaculaire nummer. Voor Team Belgium is Hanne Desmet van de partij, zij kon zich nipt plaatsen voor de kwartfinale.Broer Stijn Desmet moet langs de kant toekijken naar de ontknoping van de 1.000 meter, na zijn diskwalificatie in de reeksen. Op dat nummer is de Zuid-Koreaanse wereldrecordhouder Hwang Dae-heon dé favoriet voor goud, met als grootste tegenstanders de Canadees Pascal Dian, de Chinees Ren Ziwei en de Hongaar John-Henry Krueger.De mixed team competitie in het schansspringen is een van de zeven nieuwe nummers tijdens deze Olympische Spelen. Daarin vaardigt elk land twee mannen en twee vrouwen af. Slovenië werpt zich na de individuele competities op de kleine schans als de te kloppen ploeg op. Bij de vrouwen werden Ur¨a Bogataj en Nika Kri,nar (weliswaar verrassend) eerste en derde en bij de mannen eindigden Peter Prevc en Timi Zajc als vierde en negende. Maar ook Duitsland, Oostenrijk en Polen vaardigen een homogeen viertal af. Bovendien is zo'n landencompetitie altijd iets aparts. Met schansspringers die dan altijd net dat tikkeltje meer kunnen.9u30-10u50: snelschaatsen - 1.500 m vrouwen (met Sandrine Tas)10u-11u40: biatlon - 15 km individueel vrouwen (met Lotte Lie)12u30-12u42: shorttrack - kwartfinales 500 m vrouwen (met Hanne Desmet)13u13-13u19: shorttrack - halve finales 500 m vrouwen (eventueel met Hanne Desmet)13u41-13u46: shorttrack - B-finale 500 m vrouwen (eventueel met Hanne Desmet)13u46-13u41: shorttrack - A-finale 500 m vrouwen (eventueel met Hanne Desmet)