China ging al twee keer uit de bol voor goud in de mixed team relay en voor Ren Ziwei op de 1000 meter in het shorttrack. Eileen Gu kan het land een nieuwe lang verwachte olympische titel in het freestyle skiën schenken, op de Big Airdiscipline. De 18-jarige Gu, die op haar 15e de VS ruilde voor de Chinese vlag, is een superster in China, met miljoenen volgers op sociale media. Te danken aan haar prestaties (vorig jaar won ze als debutante zowel op het WK als op de X Games goud in de halfpipe en in het slopestyle) als aan haar looks (ze prijkte al op de covers van modebladen Vogue en Elle en wordt gesponsord door Louis Vuitton en Victoria's Secret). Goud is echter niet vanzelfsprekend. In de kwalificaties zag het er heel even zelfs slecht uit, toen Gu bij haar tweede poging een ski verloor. Met een goeie derde sprong kon ze zich nog kwalificeren voor de finale, als vijfde. Daarin zal ze het niet onder de markt krijgen tegen de Canadese Megan Oldham, die in de kwalificaties de hoogste score neerzette, en vooral de Française Tess Ledeux, die op de jongste X Games als eerste vrouwelijke freestyle skiester ooit een 'double cork 1620' uitvoerde. Na de afdaling in het alpineskiën volgt dinsdag het tweede snelheidsnummer bij de mannen, met dezelfde namen als medaillekandidaten: de Zwitser Beat Feuz, die de olympische titel op de afdaling veroverde, en zijn landgenoot Marco Odermatt, de leider in de wereldbekerranking die op de afdaling licht ontgoochelde met een zevende plaats. Andere kandidaat is de Oostenrijker Matthias Mayer, die derde werd op de afdaling en wiens vader Helmut op de Winterspelen van 1988 al zilver pakte op de super-G. Ook de Noor Aleksander Aamodt Kilde zal bijzonder gemotiveerd zijn, nadat hij maandag als topfavoriet slechts vijfde eindigde op de afdaling. Vier Belgische biatleten nemen deel aan de 20 kilometer: Thierry Langer, Florent Claude, Tom Lahaye-Goffart en César Beauvais. Vooral Claude, een genaturaliseerde Fransman, kan mikken op een olympisch diploma (top 8), nadat hij dit seizoen al eens negende en elfde werd in de wereldbeker.Voor de medailles zijn de Noren weer de grootste kanshebbers, met de broers Tarjei en Johannes Thingnes Boe. Die laatste is titelverdediger en pakte met zijn oudere broer al goud in de mixed team relay, dankzij een fameus eindschot. De Fransman Quentin Fillon Maillet en Zweed Sebastian Samuelsson lijken hun grootste concurrenten.Nederland kon al goud vieren in het snelschaatsen met Irene Schouten en Ireen Wust. Is het dinsdag weer prijs op het koningsnummer bij de mannen, de 1500 meter? Met Thomas Krol en Kjeld Nuis hebben ze twee grote kanshebbers. De laatste draaide weliswaar een stroef seizoen, maar de 32-jarige Hollander piekt altijd naar de belangrijkste toernooien. Het bewijs: zijn olympische titel in 2018 die hij nu verdedigt. Nuis hoeft zich bovendien maar op één afstand te concentreren. Dat gaat niet op voor Nuis' grootste concurrent Krol, de wereldkampioen van 2019 en 2020 die ook op de 1000 meter mikt. Nuis was ook sneller dan Krol op het olympisch kwalificatietoernooi én op het EK afstanden. Mogelijke spelbreker voor een Nederlandse dubbelslag: de Amerikaan Joey Mantia, wiens techniek meer dan ooit op punt staat.Van Belgische zijde nemen Bart Swings en Mathias Vosté deel. Zij zullen allicht met een toptienplaats tevreden moeten zijn. Vosté schaatst in de achtste rit tegen de Canadees Langelaar, Swings in de twaalfde rit tegen de Noor Ulekleiv.De vraag is niet of Natalie Geisenberger olympisch kampioene in het rodelen zal worden, maar met hoeveel voorsprong ze haar derde opeenvolgende gouden medaille zal behalen, en zo definitief haar status zal bevestigen als de grootste aller tijden in het rodelen bij de vrouwen. Na twee manches, waarin de Duitse tweede en eerste werd, staat ze al twee tienden voor op haar landgenote Anna Berreiter en zes tienden op de Russische Tatyana Ivanova.De andere Duitse Julia Taubitz, die verrassend de eerste reeks won, ging in de tweede reeks de mist in, en is kansloos voor een medaille. Opmerkelijk: Geisenberger dreigde er voor de Spelen mee om niet naar Peking te reizen, uit onvrede met de mensenrechtenschendingen in China, en met de draconische corona-aanpak waarvan ze in november al het slachtoffer werd, toen ze dagenlang in quarantaine werd gezet.