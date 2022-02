Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, woensdag 9 februari, onder meer naar het lang verwachte duel tussen Mikaela Shiffrin en Petra Vlhova op de slalom en nieuw spektakel in het shorttrack.

Snowboarden - kwalificaties slopestyle - vanaf 2.30 uur en 3.21 uur (vrouwen) en 5.30 uur en 6.21 uur (mannen)

Een van de weinige echte vedettes op deze Winterspelen is Shaun White, ook bekend als The Flying Tomato, vanwege zijn (intussen afgeknipte) rode haren en zijn vliegkunsten in de halfpipediscipline van het snowboarden. Liefst drie olympische titels (2006, 2010 en 2018) en 23 medailles op de X Games (15x goud, 5x zilver, 3x brons) heeft hij in zijn kast liggen. Een celebrity in de VS, mede dankzij zijn relatie met Hollywoodactrice Nina Dobrev.

Op zijn 35e weer een medaille veroveren lijkt echter onrealistisch. White wordt, als veteraan, al enkele jaren geplaagd door aanslepende blessures en raakte dit seizoen ook besmet met corona. Pas met een derde plaats in de wereldbeker in Laax kon hij zich in extremis kwalificeren.Daar besloot de Amerikaan, terwijl hij zeer emotioneel werd in een stoeltjeslift, dat de Spelen zijn allerlaatste competitie zouden worden. Zijn kwalificaties in de slopestyle worden dan ook in primetime uitgezonden in de VS. White hoopt niet meer op een medaille, maar wil zijn carrière in schoonheid afsluiten met een paar degelijke runs, en mischien nog een finaleplaats.Hij is niet de enige Amerikaanse snowboardvedette die komende nacht (Belgische tijd) aan de slag gaat, want ook Chloe Kim begint aan haar kwalificaties in de halfpipe, als titelverdedigster.Na hun kwalificaties wordt ook om goud gestreden in de snowboardcross bij de vrouwen, met de Italiaanse regerende olympisch kampioene Michela Moioli en de Britse Charlotte Bankes als favorietes.Ze startte met een missie om op elk nummer van het alpineskiën een medaille te behalen, maar op de reuzenslalom ging het al verkeerd voor Mikaela Shiffrin: een val tien seconden na de start. Zeer uitzonderlijk voor de Amerikaanse, want dat was dertig reuzenslalomraces geleden. Geen verlenging van haar olympische titel dus, tot grote teleurstelling van de hyperperfectioniste. Dat kan en wil ze woensdag rechtzetten met goud op de slalom, haar specialiteit waarop ze in 2014 olympisch kampioene werd en ook al vier wereldtitels behaalde.Maar dan moet Shiffrin wel afrekenen met haar grote concurrente op dat nummer: de Slovaakse Petra Vlhova. De leidster in de wereldbeker (met vijf zeges vs. twee voor Shiffrin), heeft ook geen topprestatie achter de rug: pas veertiende in de reuzenslalom. Worden Shiffrin en Vlhova weer één en twee, zoals al bijna het hele wereldbekerseizoen? Of kunnen de Zwitserse Wendy Holdener of de Duitse Lena Dürr voor een verrassing zorgen?De ene is regerend olympisch kampioen in de noordse combinatie, de andere de regerende wereldkampioen, en toch zullen de Duitser Eric Frenzel en de Noor Jarl Magnus Riiber er niet bij zijn wanneer hun collega's in Peking van de (kleine) schans springen en later nog tien kilometer langlaufen. Beiden testten immers positief op COVID-19 en moeten, in quarantaine, noodgedwongen forfait geven.In afwezigheid van de twee kan de Japanneer Akito Watabe, de zilveren medaillewinnaar op de twee voorbije Spelen, misschien eindelijk goud veroveren, al was zijn vorm dit seizoen niet denderend. Meer kansen worden de Duitser Vinzenz Geiger en vooral Johannes Lamparter toegedicht, de Oostenrijker die dit seizoen al meerdere podiumplaatsen behaalde, inclusief drie zeges. Hij werd vorig jaar ook wereldkampioen in de combinatie grote schans/langlaufen. En zal het op 15 februari, wanneer dat olympisch event gepland staat, allicht wel moeten opnemen tegen Frenzel en Riiber, normaal gezien dan verlost uit hun quarantaine.De 1000 meter in het shorttrack bij de mannen zindert nog altijd na, na alle diskwalificaties en straffen. De Chinezen Ren Ziwei en Li Wenlong pakten daardoor goud en zilver, ten nadele van de Hongaar Shaolin Sandor Liu die wel als eerste over de finish kwam maar die titel geschrapt zag worden. Al krijgt dat misschien nog een staartje, want het Zuid-Koreaans Olympisch Comité stapt naar het Internationaal Sporttribunaal TAS om de diskwalificatie van hun vedetten Hwang Dae-heon en Lee June-seo aan te vechten.Zij kunnen woensdag sportief al revanche nemen op de 1500 meter, waar ook Shaolin Sandor Liu van de partij is, en de Chinees Ren Ziwei. Al komen ook de Zuid-Koreaan Park Jang-hyuk en de Rus Semen Elistratov erbij als grote concurrenten. Plus de herboren Nederlandse topper Sjinkie Knegt, de zilveren medaillewinnaar van 2018 die ruim drie jaar geleden zware brandwonden opliep toen hij een houten stoof aanstak.In dat geweld moet ook Stijn Desmet zich een weg banen. De Limburger, die vorig weekend werd gediskwalificeerd in de 1000 meter, start in de tweede kwartfinale. Hij moet bij de eerste drie van de zes shorttrackers finishen of bij de drie snelste verliezende tijden om zich te kwalificeren voor de halve finales.De jongere broer van Hanne, die vijfde eindigde op de 500 meter bij de vrouwen, is in topconditie een outsider voor de finale. Zo werd hij eind oktober vijfde op de olympische ijspiste in Peking. Hij zag zijn seizoen echter verstoord worden door blessures en een bacteriële infectie aan de voet, maar is naar eigen zeggen weer helemaal fit. Duitsland bevestigde zijn hegemonie in het rodelen met titels voor Johannes Ludwig en Natalie Geisenberger, waarmee het elf en twaalf van de laatste zestien gouden medailles bij de mannen en de vrouwen won.Daar zal woensdag allicht nog een bijgevoegd worden in het mannen dubbel. Tobias Wendl en Tobias Arlt vertrekken als olympische kampioenen van 2014/18, maar zagen de voorbije jaren hun landgenoten Toni Eggert en Sascha Benecken met vier wereldtitels aan de haal gaan. Hun voornaamste challengers worden de Letse broers Andris and Juris Sics en de Oostenrijkers Thomas Steu en Lorenz Koller.