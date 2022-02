Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, donderdag 10 februari, onder meer de vrije kür van het kunstschaatsen bij de mannen, mogelijk nieuw Nederlands schaatsgoud en allicht een nieuwe titel voor een Amerikaanse snowboardvedette.

Snowboard - halfpipe vrouwen - vanaf 2.30 uur

China vierde al goud met de 18-jarige superster Eileen Gu in het freestyleskiën, de VS hoopt donderdag op goud van zijn grote vedette met buitenlandse roots: snowboardster Chloe Kim in de halfpipediscipline. Kim, wiens Zuid-Koreaanse vader Jong Jin in 1982 naar Californië verhuisde, werd op dat nummer in 2018 de jongste olympisch snowboardkampioene ooit, op haar 17e.

Ze laste daarna een pauze van twee jaar in om te studeren aan de prestigieuze Princeton-universiteit, om te bekomen van een postolympische depressie en om te leren omgaan met haar plotse sterrenstatus. Toen Kim weer op haar sport focuste, bleek ze onaantastbaar: het voorbije jaar won ze zelfs elke competitie waar ze aan deelnam. Op haar 21e werd de Amerikaanse zo de allereerste regerende kampioene op de drie grootste toernooien in het snowboarden: Winterspelen, WK en X Games.Kim, die voor de Spelen prominent op de cover van de olympische special van Sports Illustrated prijkte, is dan ook de enige vrouw die opeenvolgende 1080's kan uitvoeren. Ze zette haar status als topfavoriete in de kwalificaties ook extra kracht bij: ze realiseerde er met ruime voorsprong de beste sprong (87.75), voor de Japanse Mitsuki Ono (83.75) en de Chinese Xuetong Cai (83.25).Het kunstschaatsen bij de mannen, altijd een van de topevents op de Winterspelen, werd aangekondigd als het ultieme duel tussen de Amerikaanse drievoudige wereldkampioen Nathan Chen (22) en tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu (27). Dat was ook het geval in 2018, maar toen ging Chen compleet de mist in tijdens zijn korte kür, waarin hij pas 17e werd. Het goud ging naar de Japanse superster, die zijn titel succesvol verdedigde.Chen draaide dinsdag in Peking echter de rollen om en nam revanche op zichzelf: hij zette een sublieme korte kür neer en verbeterde met 113.97 punten zelfs het wereldrecord, twee punten meer dan het voormalige wereldrecord van... Hanyu (111.82). Zo straf dat zijn jarenlange coach Rafael Arutyunyan tot tranen toe bewogen was.Hanyu, de voorbije jaren vaak geplaagd door blessureleed, eindigde in de korte kür pas als achtste met slechts 95.15 punten. Hij ging immers zwaar in de fout bij zijn viervoudige Salchow - volgens de Japanner omdat er een gat in het ijs zat en hij zo niet goed kon afspringen. Nathan Chen, die nog nooit een internationale competitie verloor na een eerste plaats in de korte kür, gaat met een voorsprong van 5.85 punten op een andere Japanner, de pas 18-jarige Yuma Kagiyama (108.12), de vrije kür in. Shoma Uno (105.90), de zilvermedaillewinnaar van 2018, volgt op de derde plaats. Als hij goud verovert, dan wordt Chen pas de tweede Amerikaan in de laatste 30 jaar die zich tot olympisch kampioen in het kunstschaatsen kroont, na Evan Lysacek in Vancouver 2010.De combiné stond dit seizoen niet meer op de wereldbekerkalender - tot groot ongenoegen van de puristen - maar de mix van afdaling/slalom is wel een olympische discipline gebleven. Het geeft Alexis Pinturault, vorig jaar winnaar van de algemene wereldbeker, de kans op een eerste gouden medaille. Hoewel hij dit seizoen nog geen enkele keer won en pas negende staat in de algemene wereldbeker, wordt de slalomspecialist naar voren geschoven als de favoriet, nadat de Fransman in 2018 al olympisch zilver op de combiné behaalde, na de Oostenrijker Marcel Hirscher. Toen bleek ook hoe doorslaggevend de slalom is in de combiné: de top drie, met Hirscher, Pinturault en Victor Muffat-Jeandet, werd in de afdaling respectievelijk 12e, 10e en 28e, maar in de slalom 1e, 3e en 2e. Belangrijkste tegenstrevers worden de Oostenrijkse regerende wereldkampioen Marco Schwarz en de Zwitser Loic Meillard (brons op het WK vorig jaar). Ook snelheidsduivels als Matthias Mayer, Ryan Cochran Siegle en Aleksander Aamodt Kilde (goud, zilver en brons op de super-G) tekenen present, maar zij zijn bij gebrek aan slalomkunsten allicht kansloos voor een medaille.Langlaufster Therese Johaug had na goud in de teamaflossing in 2010, toen op haar pas 21e, nooit individueel goud gewonnen op de Spelen. In 2014 strandde ze op zilver en brons, in 2018 miste de Noorse de Spelen in Pyeongchang door een dopingschorsing (betrapt op het middel clostebol, waardoor ze uiteindelijk 18 maanden langs de kant stond).Vorig weekend maakte Johaug eindelijk haar droom waar, door in Peking met voorsprong de skiathlon te winnen. En ook op de 10 km, in de klassieke stijl, is ze weer favoriete. Zeker omdat ze haar kracht kan uitspelen op het zware parcours en de trage kunstsneeuw in Zhangjiakou. De 33-jarige Johaug wil dan ook goud winnen op de drie disciplines waarop ze de voorbije twee WK's telkens de triple realiseerde: skiathlon, de 10 km klassieke stijl en de 30 km vrije stijl. Op de 10 km worden haar voornaamste concurrentes de Zweedse Frida Karlsson, die de Noorse dit seizoen al eens versloeg, en de Finse vrouwen Krista Parmakoski en Kerttu Niskanen.Behaalt snelschaatsster Irene Schouten donderdag op de 5000 meter haar tweede gouden medaille? Nadat ze vorige zaterdag met verve haar favorietenstatus waarmaakte op de 3000 meter? De kans is groot, want ook op dit nummer is Schouten de kandidaat nummer één voor de titel, zeker nu de druk weg is. Als doorgewinterde marathonschaatsster kan de 29-jarige Nederlandse bovendien ook uitstekend uit de voeten op de langste afstand bij de vrouwen. Dat bewees ze al vorig jaar toen ze de wereldtitel pakte. Bovendien zijn Schoutens concurrentes op de 5000 meter snelschaatssters die ze op de 3000 meter al versloeg: de Italiaanse Francesca Lollobrigida (familie van de bekende actrice Gina, de tante van haar vader), de Canadese Isabelle Weidemann, de Tsjechische Martina Sablikova (zilver op de Spelen in 2018), de Noorse Ragne Wiklund, de Russische Natalia Voronina (zilver op WK vorig jaar) en haar landgenote Carlijn Achtereekte (brons WK 2021). Titelverdedigster Esmee Visser is er niet bij.