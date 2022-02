Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, vrijdag 11 februari, onder meer naar de 1000 meter shorttrack waarop Hanne Desmet misschien opnieuw kan verrassen en naar het definitieve afscheid van snowboardlegende Shaun White.

Snowboard - halfpipe finale mannen - vanaf 2.30 uur

Hij stond door een val pas 19e na zijn eerste run in de kwalificaties van de halfpipe. En dus leek de illustere carrière van snowboardicoon Shaun White bijna afgelopen. Maar dan dreef de winnaar in de 35-jarige Amerikaan toch weer boven: in de tweede run bleef hij foutloos en mocht hij met een score van 86,25 punten zelfs als vierde naar de finale.

Vrijdag probeert White geschiedenis te schrijven en opnieuw een medaille te pakken op zijn favoriete onderdeel, na drie olympische titels in 2006, 2010 en 2018. Daarna bergt hij definitief zijn snowboard op, als competitief snowboarder. Goud lijkt deze keer uitgesloten, daarvoor het is jongere geweld te goed geworden. Zeker de nog altijd maar 23-jarige Japanner Ayumu Hirano, de zilveren medaillewinnaar in 2014 en 2018, die in de kwalificaties de beste score neerzette met 93,25 punten. Zelfs zonder zijn 'frontside triple cork 1440' uit te voeren, een trick die hij in december op de Dew Tour als eerste snowboarder ooit foutloos had geland. Hirano zal die in de finale misschien weer moeten bovenhalen, want de Australiër Scotty James zat hem in de kwalificaties met een score van 91.25 op de hielen. Een andere Japanner, Ruka Hirano (geen familie van Ayumu), werd derde met een score van 87. Iets beter dan Shaun White, dus is brons voor de Amerikaan misschien wel haalbaar.Vrijdag is het eindelijk zover, dan start skeletoni Kim Meylemans aan haar olympische competitie, voor haar eerste twee runs. Na een hectische voorbereiding die werd verstoord door een coronaquarantaine en een scheurtje in de hamstrings die ze van de week tijdens een van haar trainingsruns opliep. Daarin had de Belgisch wel getoond dat ze klaar was, met onder meer een derde en zevende tijd. De zeer technische skeletonbaan in het National Sliding Centre in Yanqing ligt haar dan ook als gegoten. In oktober was Meylemans zelfs de snelste in de tweede run van het olympische testevent. Dat herhalen wordt gezien haar blessure, die de Antwerpse vooral zal hinderen bij de cruciale start, en gezien de grotere concurrentie, zeer moeilijk. Top acht zou na de moeilijke aanloop al mooi zijn, al weet je met Meylemans nooit. Aan haar motivatie en wilskracht - let ook op de woorden op haar helm - zal het alleszins niet liggen. Voor de medailles wordt vooral gekeken naar de Nederlandse Kimberley Bos, de Oostenrijkse Janine Flock en de Duitse Tina Hermann, al kan ook de 19-jarige Chinese Zhao Dan verrassen. Zij was de snelste in twee trainingruns op de 1615 meter lange 'Sleeping Dragon'-baan. Bij de mannen zullen we vrijdag al de medaillewinnaars kennen, want zij werken hun laatste twee runs af. Met Duitser Christopher Grotheer als koploper, door zelfs een nieuw baanrecord neer te zetten in zijn eerste run. Een tweede Duitser, Axel Jungk, volgt op de tweede plaats. Zij kunnen de grote dominantie van hun landgenoten in het rodelen (goud bij mannen, vrouwen, mannen dubbel en in de team relay) voorzetten. De Chinees Yan Wengang is voorlopig derde. De Letse topfavoriet Martins Dukurs pas zesde.Vier jaar geleden schreef Ester Ledecka in PyeongChang geschiedenis door zowel olympisch kampioene in het snowboarden (in de parallelreuzenslalom) als in het alpineskiën (op de super-G) te worden. In Peking verdedigde ze van de week al met succes haar titel op de parallelreuzenslalom. Doet ze dat ook op de super-G, waarmee ze zo een nog uniekere dubbele dubbelslag zou realiseren? De kans lijkt klein. Ledecka, die gemeenschappelijke voorouders deelt met de Amerikaanse zwemster Katie Ledecky, raakte dit seizoen in de Wereldbeker immers niet verder dan een 20e plaats. Vooral de Italiaanse dames Federica Brignone (goed voor drie super-G zeges dit seizoen, en ook leidster in de tussenstand van de WB) en Elena Curtoni (één zege, tweede in de tussenstand) zijn favoriet, naast de Zwitserse Lara Gut-Behrami. Sofia Goggia, die zich zwaar blesseerde in aanloop naar Peking, gaf forfait. Zij focust op de afdaling.Wel aan de start: Mikaela Shiffrin, die na twee valpartijen en opgaves, in de slalom en reuzenslalom, de angst en de vraagtekens van haar af wil skiën. Weliswaar niet zonder gevaar, gezien haar twijfels en het feit dat de Amerikaanse amper trainingen op de snelheidsnummers achter de rug heeft. Maar evengoed wint Shiffrin nu wel een medaille.Hij won zoals verwacht de 5000 meter, al kostte Nils Van der Poel dat iets meer moeite dan velen hadden verwacht. Zelfs met amper 47 honderdsten voorsprong op de Nederlander Patrick Roest. Nog meer favoriet is de Zweed op de 10.000 meter, het nummer waarop hij vorig jaar op het WK afstanden in Heerenveen een fabelachtig wereldrecord van 12:35.95 klokte. En toen een voorsprong had van 13 seconden op de tweede, Jorrit Bergsma. De Nederlandse olympisch kampioen van 2014 en de vicekampioen van 2018 wordt bestempeld als de grootste tegenstrever voor Van der Poel. Een andere concurrent is de Canadese titelverdediger Ted-Jan Bloemen. Die schaatst in de zesde en laatste rit, naast onze landgenoot Bart Swings, die de 10 km gebruikt als ultieme testcase voor de massastart, maar voor een medaille op de langste schaatsafstand niet in aanmerking komt.De vraag is in welke mate de rel die Nils van der Poel de voorbije dagen heeft ontketend zal meespelen. De Zweed uitte op een persconferentie forse kritiek op de Nederlandse ploeg. De reden: hun bewegingswetenschapper Sander van Ginkel had toegegeven dat hij bij de Canadese ijsmeester heeft gelobbyd om de ijscondities van de National Speed Skating Oval zo optimaal mogelijk te krijgen voor de Nederlandse schaatsers. Van der Poel sprak zelfs over "corruptie, het grootste schandaal ooit in het schaatsen". Een psychologisch spelletje, dat gezien zijn dominantie niet nodig lijkt. Of voelt de Zweed zich na de minieme voorsprong op de 5 kilometer toch kwetsbaar?Op de 500 meter shorttrack zette Hanne Desmet met een vijfde plaats de beste individuele prestatie neer van een Belgische vrouw op de Winterspelen na de Tweede Wereldoorlog, waarmee ze ook als eerste landgenote een olympische finale in het shorttrack haalde. Op de sprintafstand die haar niet eens ligt. Al kwam er wel wat geluk bij kijken. Het geeft niettemin aan dat Desmet in blakende vorm verkeert en minstens op een finale mag hopen op de 1000 meter, die haar beter ligt. De reeksen overleefde de Limburgse alvast moeiteloos, als tweede. Vrijdag worden de kwartfinales afgewerkt, waarin Desmet in de derde rit start. Daarna volgen de halve finales en dan de A- en B-finale.De grootste kanshebster voor de olympische titel is de Nederlandse titelverdedigster Suzanne Schulting, die in 2019 en 2021 al twee keer wereldkampioene overall werd. Op de 500 meter moest ze wel genoegen nemen met zilver na de Italiaanse Arianna Fontana. Die is ook weer van de partij. Ook de Zuid-Koreaanse Choi Minjeong en de Braziliaanse Kristen Santos worden getipt als medaillewinnaars. Tenzij een Belgische hen te vlug af zou zijn.