Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, zaterdag 12 februari, onder meer naar de 500 meter snelschaatsen bij de mannen, de laatste twee reeksen van het skeleton bij de vrouwen met Kim Meylemans en naar een Japans vliegwonder.

Wint Therese Johaug haar derde gouden medaille op deze Spelen, na het skiathlon, de 10 kilometer klassieke stijl ook de teamaflossing bij de vrouwen? Daarvoor zal ze Noorwegen voorbij Zweden, Finland en de dames van het Russisch Olympisch Comité moeten stuwen. Zoals ze vorig jaar deed op het WK, met een sublieme laatste run. Later op deze Spelen volgt nog de 30 kilometer vrije stijl, en nog een kans op een gouden medaille, een eventuele vierde titel. Johaug zou zich zo tot een van de sterren van deze Spelen kunnen kronen.

...

Wint Therese Johaug haar derde gouden medaille op deze Spelen, na het skiathlon, de 10 kilometer klassieke stijl ook de teamaflossing bij de vrouwen? Daarvoor zal ze Noorwegen voorbij Zweden, Finland en de dames van het Russisch Olympisch Comité moeten stuwen. Zoals ze vorig jaar deed op het WK, met een sublieme laatste run. Later op deze Spelen volgt nog de 30 kilometer vrije stijl, en nog een kans op een gouden medaille, een eventuele vierde titel. Johaug zou zich zo tot een van de sterren van deze Spelen kunnen kronen. Het is het spectaculairste nummer in het snelschaatsen: de 500 meter, steevast gereden in twee reeksen. In tegenstelling tot de langere afstanden deze keer zonder Nederlandse medaillefavorieten. Daarvoor lijken Thomas Krol, Kai Verbij en Merijn Scheperkamp allicht niet snel genoeg op 500 meter. Krol, zilveren medaillewinnaar op de 15000 meter, is wel kanshebber op de 1000 meter.Topfavoriet is de Canadees Laurent Dubreuil, die medailles won in alle acht Wereldbekerraces waaraan dit seizoen deelnam. De Japanner Wataru Morishige en de Rus Pavel Kulizhnikov worden ook naar voren geschoven. Let ook op het pas 17-jarige Amerikaanse toptalent Jordan Stolz. Hij won op de nationale trials zowel de 500 als de 1000 meter. Al zal hij voor een medaille in Peking allicht tekortschieten.Het is het kortste onderdeel van het biathlon, de 10 kilometer sprint. Mogelijk een kolfje naar de hand van de Fransman Quentin Fillon Maillet, die eerder deze Spelen al de 20 kilometer individueel won, veertien seconden voor de verrassende Wit-Rus Anton Smolski en Johannes Thingnes Boe, de Noor die voorlopig wat teleurstelt. Concurrentie op de sprintafstand mag Fillon Maillet weer van Thingnes Boe Boe verwachten, maar ook van zijn landgenoot Émilien Jacquelin en de Zweed Sebastian Samuelsson. Vier Belgen komen ook aan de start: Thierry Langer, Florent Claude, Tom Lahaye-Goffart en César Beauvais. Een toptwintigplaats zou voor een van hen al mooi zijn.Het is altijd een van de topevents op de Olympische Winterspelen: de finale van het schansspringen, op de grote schans. Ook nu in Peking, want een Japans vliegwonder, Ryoyu Kobayashi, kan een uitzonderlijke dubbelslag realiseren: na goud op de kleine schans, ook op de grote. Een dubbel die sinds 1964 slechts vier keer werd gerealiseerd, door Kamil Stoch (2014), Simon Ammann (2010 en 2002) en Matti Nykänen (1988).De kans is reëel dat hem dat lukt, want de 25-jarige Japanner is al drie jaar de maat der dingen in het schansspringen: in 2019 werd hij pas de derde schansspringer die alle vier manches van het Vierschansentoernooi in dezelfde editie kon winnen, en dit seizoen was hij de beste in drie van de vier manches. Alleen in de laatste, in Bischofshofen, greep Kobayashi naast de zege. In Peking zette hij al meteen de puntjes op de i op de kleine schans, door met een sublieme eerste sprong de tegenstand weg te blazen. Bij zijn tweede sprong was zelfs de vijfde beste score voldoende om goud te pakken. Als hij dat ook doet op de grote schans, dan zal Kobayashi in Japan een nog grotere held en ster worden dan hij nu al is.De Duitser Karl Geiger en de Noor Marius Lindvik worden getipt als zijn grote concurrenten, al vielen zij op de kleine schans flink tegen, met een zevende en vijftiende plaats. Elfde staat Kim Meylemans, na de eerste twee reeksen in het skeleton bij de vrouwen. Na een goede eerste reeks (zesde) en een mindere tweede reeks (twaalfde) waarin ze te veel foutjes beging. Daardoor staat ze nu op ruim negen tienden van de Australische Jaclyn Narracott, en op ruim zes tienden van de derde plaats, momenteel bekleed door de Duitse Tina Hermann. Een medaille wordt dus zeer moeilijk, maar een olympisch diploma (top acht) kan wel nog. Daarvoor moet de Antwerpse in de derde en vierde reeks vier tienden goedmaken op onder meer de Amerikaanse Katie Uhlaenderd.