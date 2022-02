Voor elke dag op de Olympische Winterspelen kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken. Morgen, zondag 13 februari, naar de reuzenslalom bij de mannen, spectaculaire disciplines in het shorttracken en het snelschaatsen.

Alpineskiën - reuzenslalom mannen - eerste run vanaf 3.15 uur, tweede vanaf 6.45 uur

Hij werd aangekondigd als een van de sterren in het alpineskiën in Peking, maar tot dusver waren de Winterspelen voor de 24-jarige Zwitser Marco Odermatt een ontgoocheling: slechts zevende in de super-G, opgave in de afdaling. De leider in de wereldbeker overall, die dit seizoen helemaal doorbrak, kan dat echter rechtzetten op zijn favoriete nummer: de reuzenslalom, waarvan hij liefst vier van de vijf wereldbekermanches dit seizoen won. In de vijfde werd Odermatt... tweede.De Zwitser start dus als topfavoriet, met de zilveren medaillewinnaar van 2018 Henrik Kristoffersen als zijn misschien wel grootste concurrent, de enige die Odermatt dit seizoen ook kon verslaan, in Alta Badia. Andere kandidaten op een podiumplaats zijn de Oostenrijker Manuel Feller (tweede in de wereldbekerstand) en de top drie van het WK van vorig jaar: de Fransman Mathieu Faivre, de Italiaan Luca De Aliprandini en de Oostenrijker Marco Schwarz. Dat zou ook de Fransman Alexis Pinturault moeten zijn, maar die zit in een vertrouwensdip na een slecht seizoen en een opgave in de combiné. Van Belgische zijde is Sam Maes van de partij. Hij werd in 2018 in PyeongChang op dit nummer 32e en hoopt nu op een topvijftienplaats, een jaar nadat hij de kruisbanden in zijn rechterknie scheurde.Dries Van den Broecke maakt olympisch debuut en wil minstens in de eerste run de top 30 halen, om ook in de tweede run te kunnen uitkomen. Amand Marchant gaf verstek en focust op de slalom.Het misschien wel meest prestigieuze nummer in langlaufen, wegens de strijd der naties. En dan vooral tussen de Noren en de atleten van het Russisch Olympisch Comité, die normaal op één en twee zullen eindigden. Zoals al in 2018 in Pyeongchang, al dan niet nu in een andere volgorde. Met vooral weer een tweestrijd tussen boegbeelden Alexander Bolshunov, die al goud won op de skiatlon en zilver pakte op de 15 km klassieke stijl, en de Noor Johannes Høsflot Klaebo, die de olympische titel pakte in de sprint en brons in de 15 km klassieke stijl, na Bolshunov en de Finse winnaar Iivo Niskanen.In de achtervolging in het biatlon starten de atleten in de volgorde van de uitslag van de sprint, die al eerder werd afgewerkt. De winnaar van die vorige proef start dus als eerste, gevolgd door de tweede, x seconden later, een tijd gelijk aan de achterstand na de sprint. Bij de mannen begint de Noor Johannes Thingnes Boe zo met 26 seconden voorsprong op de Fransman Quentin Fillon Mailet en 39 seconden voorgift op zijn broer Tarjei. Samen hebben die twee al tien olympische medailles behaald: 6 voor Johannes Thingnes, 4 voor Tarjei. Daar kunnen ze zondag dus nog twee bijvoegen. Al liggen ook Rus Maxim Tsvetkov en de Zweede Sebastian Samuelsson op de loer, met 41 en 52 seconden achterstand.In de achtervolging bij de dames lijkt na de sprint het goud al klaar te liggen voor de Noorse Marte Olsbu Roeiseland. Zij heeft 31 seconden voorsprong op de Zweedse Elvira Oeberg en 37 seconden op de Italiaanse Dorothea Wierer. Van Belgische zijde staat er niemand aan de start, aangezien geen enkele landgenoot in de top 60 eindigde in de sprintafstanden.In het shorttrack staat zondag de kortste afstand op het menu: de 500 meter, na de eerdere kwalificaties, nu de kwartfinales tot de finale. Met allicht weer een clash tussen de Chinezen Wu Dajing en Ren Ziwei, en de Hongaarse broers van Chinese afkomst Shaolin Sandor Liu en Shaoang Liu. Ren Ziwei pakte al goud op de 1000 meter, Shaoang Liu werd derde op dat nummer.Stijn Desmet, de broer van Hanne, is ook gekwalificeerd. Hij start in de derde kwartfinale, samen met onder meer Daeheon Hwang, die het goud veroverde op de 1500 meter. Een finale wordt moeilijk voor Desmet, maar na zijn diskwalificatie op de 1000 meter, zijn 13e plaats op de 1500 meter en vooral het brons van zijn zus Hanne zal hij extra gemotiveerd zijn. Zeer spectaculair wordt ook de 3000 meter aflossing bij de dames, waar Suzanne Schulting haar fout zal willen rechtzetten van tijdens de mixed relay (toen ze viel en de medaillekansen voor Nederland verspeelde). Met het goud op de 1000 meter op zak zal haar vertrouwen groot zijn. De Zuid-Koreaanse en Chinese dames worden allicht de grootste concurrenten voor de Nederlandse vrouwen.In 2018 werd Erin Jackson de eerste zwarte Amerikaanse snelschaatsster die deelnam aan de Winterspelen, na amper vier maanden training op het ijs, goed voor toen een 24e stek op de 500 meter. Ervoor schitterde ze immers in het skeeleren. Vier jaar later is Jackson weer van de partij, en deze keer als favoriet, als een van 's werelds beste op de 500 meter. Al had ze evengoed niet aan de start gestaan, want op de Amerikaanse trials viel ze, waardoor de twee olympische tickets naar Brittany Bowe en Kimi Goetz gingen. Bowe stond haar ticket echter af aan Jackson, die net als haar afkomstig is uit Ocala Florida. Al kan ook Bowe uiteindelijk ook starten, want Team USA kreeg nog een extra startbewijs.De Russische regerende wereldkampioene Angelina Golikova zal haar echter het vuur aan de schenen leggen, net als haar landgenote Olga Fatkulina. Ook de Japanse titelverdedigster Nao Kodaira tekent weer present, maar zij lijkt over haar hoogtepunt heen, op haar 35e. Voor Nederland moet vicewereldkampioene Femke Kok de eer hooghouden. De Belgische Sandrine Tas staat ook op de entrylist, zij komt al uit in de tweede reeks.