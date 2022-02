Loena Hendrickx is in de individuele competitie van het kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen in Peking na afloop van de vrije kür op donderdag op de achtste plaats geëindigd. Het goud ging naar de Russin Anna Sjtsjerbakova, die profiteerde van de fouten van de niet onbesproken topfavoriete Kamila Valieva. Zij moest vrede nemen met de vierde plaats.

Hendrickx plaatste zich dinsdag met de zevende score (70.09) in de korte kür voor de vrije kür. In de vrije kür kwam de Arendonkse tot een score van 136.70 (persoonlijk record van 145.53), de negende in totaal. In totaal sprokkelde Hendrickx 206.79 punten. Haar persoonlijke record, dat ze in november vorig jaar neerzette in de Gran Premio D'Italia, bedaagt 219.05. Vier jaar geleden schaatste de 22-jarige Hendrickx ook de finale in Pyeongchang. Daarin eindigde ze als zestiende.

Kamila Valieva schudde in de korte kür nog de dopingperikelen van zich af met de topscore (82.16), maar kraakte in de vrije kür waar enkele keren een sprong helemaal mis ging. Ze kreeg hiervoor 141.93 punten en eindigde als vierde (224.09). Het goud ging naar haar landgenote Anna Sjtsjerbakova met een totaal van 255.95. Zilver was voor de Russin Alexandra Troesova (251.73), die de beste score van de vrije kür (177.13) neerzette. De Japanse Kaori Sakamoto greep het brons (233.13).

Net als in de korte kür waren in de vrije kür alle ogen gericht op topfavoriete Kamila Valieva. De 15-jarige Russin testte eind december positief op trimetazidine. Dat staat sinds 2014 op de verboden lijst van het wereldantidopingagentschap (WADA) omdat het de bloedcirculatie kan bevorderen. Volgens Valieva kwam ze met het product onvrijwillig in contact via medicatie die haar grootvader neemt. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) besliste haar niet uit competitie te nemen op de Winterspelen, zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak.

Valieva is op haar piepjonge leeftijd al de 'leading lady' van het internationale kunstschaatsen en heeft de wereldrecords in handen op de korte kür (90.45), vrije kür (185.29) en de gecombineerde score (272.71).

📊 (3/3) Kunstschaatssters uit land met minder dan 30 miljoen inwoners die sinds 2000 in top 8⃣ zijn geëindigd van de #Winterspelen:



2002 Júlia Sebestyén Hongarije 🇭🇺 8e

2006 Sarah Meier Zwitserland 🇨🇭 8e

2010 Laura Lepistö Finland 🇫🇮 6e

➕#Beijing2022 @LoenaHendrickx 🇧🇪 8e — Jonas Creteur (@jonas_creteur) February 17, 2022

