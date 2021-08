De Wit-Russische sprintster Kristina Timanovskaya, die het olympisch toernooi aan zich voorbij heeft zien gaan, heeft een onderzoek naar de Wit-Russische hoofdtrainer en een mogelijke bestraffing geëist.

In een interview met het Amerikaanse persbureau AP zei ze van de sportautoriteiten te verwachten dat die onderzoeken 'wie werkelijk de beslissing heeft genomen dat ik niet meer mocht deelnemen'. De atlete, die daarvoor Wit-Russische functionarissen heeft bekritiseerd, is volgens de oppositie in haar land aan een dreigende ontvoering uit Tokio ontkomen.

De loopster heeft ondertussen in de Poolse ambassade in Tokio een humanitair visum ontvangen en zal eerlang naar Warschau afreizen. 'Ik wil zeer graag mijn sportieve carrière voortzetten, gezien ik 24 ben en nog plannen voor minstens twee andere Olympische Spelen heb', zei Timanovskaya. Op dit ogenblik maakt ze zich enkel zorgen omtrent haar veiligheid.

De atlete heeft zich zondag op de luchthaven Tokio-Haneda tot de Japanse politie gewend toen ze naar eigen zeggen gedwongen was naar huis terug te keren. 'Zij hebben me duidelijk gemaakt dat ik bij mijn terugkeer definitief een bestraffing zou krijgen', vertelde ze. 'Er waren ook nauwelijks versluierde hints dat mij meer te wachten stond', aldus de sprintster. Zij wil zich nu op een veilige plaats in Europa met haar entourage over de volgende stappen beraden.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft dinsdag een formeel onderzoek naar het incident ingeleid. 'We moeten alle feiten vaststellen en alle betrokkenen horen voor wij maatregelen nemen', zei IOC-woordvoerder Mark Adams.

