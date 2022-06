WK 3x3: Belgian Lions winnen geweldige wedstrijd tegen titelverdediger Verenigde Staten

De Belgian Lions 3x3 hebben donderdag ook hun derde groepsduel op het WK 3x3 basketbal in Antwerpen gewonnen. Op een volgelopen Groenplaats haalden ze het in de overtime met 20-18 van de Verenigde Staten, waardoor ze nu reeds zeker zijn van minstens een stek in de achtste finales. Donderdagavond gaan ze in hun slotduel van de groepsfase tegen Oostenrijk vol voor de groepswinst en een rechtstreekse plaats in de kwartfinales

