Vandaag wordt op het WK atletiek in Eugene de marathon gelopen. Die wedstrijd is het grote doel van dit jaar voor onze landgenoot Bashir Abdi. De 33-jarige Gentenaar wil gaan voor het hoogst haalbare: goud.

Na zijn glansprestatie van vorig jaar op de Olympische Spelen, waar hij brons pakte, wil Abdi nu schitteren op het WK. Negendertig jaar na de zesde plaats van Armand Parmentier kan hij de beste Belgische prestatie ooit op een WK leveren. Hij is nog steeds de Europese recordhouder op de marathon, maar goud behalen zal niet makkelijk zijn.

Hij wordt gezien als een outsider, die vooral tactisch goed zal moeten lopen om de favorieten te verslaan. Daarnaast had Abdi het de afgelopen maanden niet makkelijk. Begin dit jaar blesseerde hij zich aan de adductoren, waarna een moeilijke periode vol twijfels volgde.

Opsteker in Rotterdam

Na een lange revalidatie wist Abdi een sterke prestatie neer te zetten op de marathon van Rotterdam in april. In oktober won hij er nog en liep hij zijn recordtijd, nu eindigde hij boven zijn eigen verwachtingen net naast het podium. In de finale moest hij een kopgroep van drie laten gaan, nadat hij eerder al een gaatje had moeten laten.

Toch had de atleet een reden om te vieren. Met 2:05:23 liep hij zijn derde beste tijd ooit en dat terwijl hij nog aan het herstellen was. Op zijn Twitteraccount viel te lezen dat hij zeer tevreden was met zijn prestatie. De winst was voor zijn boezemvriend Abdi Nageeye, de Nederlander die op de Spelen Abdi nog naar de derde plek hielp en zelf zilver behaalde.

Door zijn resultaat in Rotterdam komt de Gentenaar toch met vertrouwen aan de start. Sindsdien liep hij geen wedstrijden meer, maar in mei en juni trainde hij bij in Ethiopië en Frankrijk.

Wat met de concurrentie?

Onze landgenoot zal moeten afrekenen met een pak sterke tegenstanders. Ethiopië heeft met Mosinet Geremew, Tamirat Tola en Seifu Tura maar liefst drie lopers in de top vijf van de wereldranglijst. Ook Kenia heeft met Lawrence Cherono hebben ze een groot talent in de rangen.

De Keniaan Eliud Kipchoge laat het WK links liggen. © AFP

Eliud Kipchoge, die als nummer één van de wereld normaal het speerpunt is van Kenia, is er niet bij. Hij won de laatste drie marathons waaraan hij deelnam, waaronder ook de gouden medaille op de Spelen. De tweevoudige olympische kampioen laat het wereldkampioenschap aan zich voorbijgaan. Hij focust momenteel op de marathon van Berlijn, waar hij zijn eigen wereldrecord van 2:01:39 wil verbeteren.

Ook Abdi's Nederlandse vriend Nageeye is gezien zijn recente prestaties zeker een kanshebber. De twee andere Belgen die deelnemen aan de marathon, Lahsene Bouchikhi en Thomas De Bock, zullen waarschijnlijk niet op de voorgrond verschijnen.

Wat zegt het parcours?

Voor het eerst in de geschiedenis van de atletiek worden de wereldkampioenschappen gehouden in de Verenigde Staten, meer bepaald in Eugene, een kleine stad in Oregon. Het parcours voor de marathon is een relatief vlakke lus van ongeveer veertien kilometer die drie keer wordt gelopen. Zo kunnen de atleten zich aanpassen tijdens de wedstrijd.

Net als op de Spelen in Tokio belooft het warm te worden in Oregon, zo'n 27 graden. © Naoki Nishimura/AFLO

Het weer kan ook een belangrijke factor gaan spelen. Net als in Tokio op Olympische Spelen zal het warm zijn, zo'n 27 graden. Geen tropische temperaturen, maar toch genoeg om rekening mee te houden. Abdi bewees al goed tegen de warmte te kunnen, dus dat kan in zijn voordeel spelen.

Door Siemen Caveye

