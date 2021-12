Vandaag, woensdag 15 december, start het WK darts, met een prijzenpot van bijna drie miljoen euro.

Tot spijt van wie het benijdt: de toppers in het darts verdienen zeer goed hun boterham. Logisch, gezien de populariteit in Groot-Brittannië, maar ook ver daarbuiten. De cijfers van de Order of Merit, het klassement met het prijzengeld dat darters de laatste twee jaar in rankingtoernooien van de Professional Darts Corporation hebben verdiend, spreken voor zich: regerend wereldkampioen Gerwyn Price streek zo'n 1,5 miljoen euro op. De Belg Dimitri Van den Bergh gooide, als vijfde op de ranking, zo'n 525.000 euro bijeen. Zelfs Daryl Gurney is als 22e nog goed voor ruim 250.000 euro.

De dikste prijzenpot is te verdienen op het PDC World Championships: zo'n 3 miljoen euro, waarvan bijna 600.000 euro voor de winnaar. Als het van Eddie Hearn afhangt, wordt dat de komende edities nog meer. Hearn nam in april dit jaar het roer over van vader Barry, die als CEO van Matchroom Sport Group en als PDC-voorzitter darts liet groeien tot een miljoenenbusiness. Ter vergelijking: in 2005 verdiende Phil Taylor 'slechts' 70.000 euro met zijn wereldtitel. De zeer ambitieuze Eddie Hearn, ook een van de topmanagers in het internationale boksen, hoopt dat op te krikken tot 1,2 miljoen euro, of één miljoen pond. Toch wil hij het WK darts niet verkassen naar een rijke oliestaat of naar China. Volgens hem heeft Alexandra Palace in Londen nog altijd de grootste commerciële waarde. Omdat de legendarische sfeer in Ally Pally het WK zo'n interessant tv-product maakt. Hoge kijkcijfers betekenen ook veel reclame- inkomsten, en (nog) meer ponden in de prijzenpot.

