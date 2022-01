De 51-jarige Schot Peter Wright (PDC-2) en de 31-jarige Engelsman Michael Smith (PDC-9) spelen maandag de finale van het WK darts.

Wright schakelde zondag in het Alexandra Palace van Londen in een Schots onderonsje Gary Anderson (PDC-6) met 6-4 uit. Smith was met 6-3 te sterk voor zijn landgenoot James Wade (PDC-4).

24 180's

'Snakebite' Wright nam snel een 3-0 voorsprong, maar in een hoogstaande partij kwam Anderson nog 3-2, 4-3 en 5-4 terug: 3-1, 3-2, 3-1, 1-3, 1-3, 3-1, 1-3, 3-1, 1-3 en 3-2 waren de setstanden.

Wright gooide liefst 24 180's, een record in een WK-wedstrijd.

Anderson, die met 22 het vorige record op zijn naam had, deed het met 15 stuks ook niet onaardig. Het leverde gemiddeldes van 104,83 en 102,72 op. In het uitwerpen was Anderson net iets beter: 43,5 procent tegen 42,3 procent.

Kort voordien had Smith Wade met 3-2, 3-1, 2-3, 3-2, 3-1, 3-0, 1-3, 2-3 en 3-1 opzijgezet. Dankzij zestien 180's kwam 'Bully Boy' aan een gemiddelde van 100,98. Wade gooide slechts vijf keer het maximum en kwam aan 95,53 punten per drie pijlen. Ook in het uitwerpen was Smith beter: 45,1 procent tegenover 40,0 procent.

Finale

Wright kan zich een tweede keer tot wereldkampioen kronen. In 2020 deed de bonte Schot dat door de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) met 7-3 te verslaan. In 2014 was hij al eens runner-up. Toen moest hij met 7-4 de duimen leggen voor Van Gerwen.

Smith staat voor de tweede keer in de finale. In 2019 moest hij daarin met 7-3 het onderspit delven voor Van Gerwen. De finale wordt maandag naar een best of 13 sets gegooid.

De winnaar steekt 500.000 pond (595.000 euro) op zak, voor de runner-up is er 200.000 pond (238.000 euro).

Ranking

Op de Order of Merit klimt Smith al minstens naar de vijfde plaats op. Als hij het toernooi wint, wordt hij de nummer drie, nog net na Wright.

Uittredend wereldkampioen Gerwyn Price, in de kwartfinales uitgeschakeld door Smith, blijft de nummer een van de wereld.

Dimitri Van den Bergh, die al in de tweede ronde sneuvelde, zakt van vijf naar negen en ook Kim Huybrechts verliest terrein: van 32 naar 35.

