Na een gemakkelijke zege tegen Japan (3-0) zullen de Red Panthers zaterdag in Amsterveen de achtste finale spelen tegen Chili.

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 5) wonnen woensdag in het Spaanse Terrassa hun derde en laatste groepsduel op het WK met 3-0 van Japan (FIH 11). De Red Panthers eindigden als tweede in groep D.

Stephanie Vanden Borre (23. en 39.) en Ambre Ballenghien (43.) zorgden voor de Belgische doelpunten.

De Panthers, die brons veroverden op het vorige EK in 2021, openden hun toernooi zondag met een 4-1 zege tegen Zuid-Afrika, maar dinsdag lieten ze de kansen liggen tegen Australië, met een 0-2 nederlaag tot gevolg. 'We hebben vandaag getoond dat we de knop hebben kunnen omdraaien', zei Emma Puvrez na afloop. 'We zijn altijd blijven geloven in onze strafcorner, ook al draaide die niet goed dit toernooi, en scoren vandaag drie keer op die manier.'

De Australische vrouwen (FIH 3) namen even later alle twijfel weg over groepswinst. Ze wonnen zoals verwacht hun derde en laatste groepsduel op het WK hockey. Zuid-Afrika (FIH 16) ging, verrassend moeizaam, met 2-1 voor de bijl. De Australische vrouwen verzekerden zich zo van groepswinst en gaan rechtstreeks naar de kwartfinale. De Red Panthers moeten als tweede in de groep de achtste finales betwisten, en krijgen Chili (FIH 15) als tegenstander.

