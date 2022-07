De Belgische hockeyvrouwen hebben dinsdagavond hun tweede groepswedstrijd op het WK niet kunnen winnen. De Red Panthers (FIH 5) lieten heel wat kansen liggen en verloren in het Spaanse Terrassa van Australië (FIH 3) met 0-2.

De Belgische hockeyvrouwen hadden voor de pauze licht overwicht, maar vonden de opening niet. In het derde kwart sloeg Australië tweemaal snel na elkaar toe, via Greta Hayes (38.) en Rebecca Greiner (39.). De Panthers waren wat aangeslagen en gingen op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de 1-2 bleef uit.

De Panthers openden hun toernooi zondag met een 4-1 zege tegen Zuid-Afrika (FIH 16). Stéphanie Vanden Borre en Charlotte Englebert waren de Belgische doelpuntenmaaksters van dienst. Eerder dinsdag speelden Japan (FIH 11) en Zuid-Afrika in dezelfde groep D 3-3 gelijk. In de stand staat Australië aan kop met zes punten uit twee duels, voor België (3 punten). Japan en Zuid-Afrika, die elk een punt tellen, sluiten de rij.

Groepswinst?

Woensdag (om 18 uur) volgt voor de Panthers de groepsafsluiter tegen Japan. Als de Belgische hockeyvrouwen hun groep alsnog willen winnen, moeten ze tegen Japan ruim uithalen en hopen op een Australisch verlies tegen Zuid-Afrika. In het geval van gelijke punten en een gelijk aantal gewonnen wedstrijden, is het doelsaldo bepalend.

De Panthers, die brons veroverden op het vorige EK in 2021, moeten immers hun poule winnen om rechtstreeks door te stoten naar de kwartfinales. De nummers twee en drie werken een achtste finale (cross-overs) af. De nummer twee van groep D, de groep van de Panthers, treft de nummer drie van groep A. De nummer drie van groep D ontmoet de nummer twee van groep A. Die bestaat uit topfavoriet en nummer 1 van de wereld Nederland, Duitsland, Ierland en Chili.

