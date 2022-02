De Belgische hockeyvrouwen (FIH 7) zijn op het WK van deze zomer ingedeeld in een groep met Australië (FIH 4), Japan (FIH 10) en Zuid-Afrika (FIH 16). Dat bleek bij de loting.

De Red Panthers, die worden gecoacht door de Nederlander Raoul Ehren, spelen hun wedstrijden in poule D in het Spaanse Terrassa. Ook het Nederlandse Amstelveen is gaststad voor het WK.

Groep A bestaat uit titelverdediger en nummer 1 van de wereld Nederland, Duitsland, Ierland en Chili. Groep B wordt gevormd door Engeland, Nieuw-Zeeland, India en China. In groep C spelen Argentinië, Spanje, Zuid-Korea en Canada.

Alleen de vier groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen cross-overs met als inzet een ticket voor de laatste acht.

Het WK wordt gespeeld van 1 tot 17 juli. De Red Panthers eindigden op het vorige WK in 2018 in Londen op de tiende plaats. Vorig jaar wonnen ze brons op het EK in Amstelveen, waar Oranje voor eigen volk zijn titel verlengde.

Met die derde plaats verzekerden de Panthers zich van kwalificatie voor het WK.

De Red Panthers, die worden gecoacht door de Nederlander Raoul Ehren, spelen hun wedstrijden in poule D in het Spaanse Terrassa. Ook het Nederlandse Amstelveen is gaststad voor het WK. Groep A bestaat uit titelverdediger en nummer 1 van de wereld Nederland, Duitsland, Ierland en Chili. Groep B wordt gevormd door Engeland, Nieuw-Zeeland, India en China. In groep C spelen Argentinië, Spanje, Zuid-Korea en Canada. Alleen de vier groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen cross-overs met als inzet een ticket voor de laatste acht. Het WK wordt gespeeld van 1 tot 17 juli. De Red Panthers eindigden op het vorige WK in 2018 in Londen op de tiende plaats. Vorig jaar wonnen ze brons op het EK in Amstelveen, waar Oranje voor eigen volk zijn titel verlengde. Met die derde plaats verzekerden de Panthers zich van kwalificatie voor het WK.