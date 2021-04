Op het WK snooker zullen, in tegenstelling tot vorige keer, toeschouwers toegelaten worden.

Afgelopen maandag startten in het English Institute of Sport in Sheffield de kwalificaties voor het WK snooker. Met drie Belgen aan de opstoot. De 18-jarige Julien Leclercq kwam maandag al in actie. Vandaag, woensdag, is Ben Mertens, in 2020 als vijftienjarige de jongste matchwinnaar ooit op een WK-kwalificatietoernooi, aan zet tegen de Chinees Lei Peifan. En volgende maandag is Luca Brecel aan de beurt, hij is rechtstreeks geplaatst voor de derde ronde. Daarin krijgt hij Ben Hancorn, Florian Nüssle of Mark King als tegenstander. In de vierde en laatste ronde zijn Mitchell Mann, Robbie McGuigan, Chen Zifan en Stuart Bingham zijn mogelijke opponenten op weg naar het hoofdtoernooi. Dat vindt van zaterdag 17 april tot maandag 3 mei plaats in het Crucible Theatre van Sheffield. Vorig jaar werd het WK uitgesteld naar begin augustus, toen Ronnie O'Sullivan zijn zesde wereldtitel veroverde. Een toernooi dat in veertien van de zeventien dagen achter gesloten deuren werd gespeeld, behalve op de openingsdag en op de twee finaledagen. Dat zal voor de komende editie niet het geval zijn: per sessie worden 300 toeschouwers toegelaten, ongeveer een derde van de maximale capaciteit. Zij moeten een negatieve coronatest ondergaan, een gedragscode ondertekenen en hun contacten doorgeven bij een mogelijke uitbraak. Niet naar de zin van Ronnie O'Sullivan, wiens moeder ziek was na een coronabesmetting. Hij eiste dat toeschouwers pas konden worden toegelaten na vaccinatie. O'Sullivan ving bot bij organisator Barry Hearn. Die stelt dat alles 'coronaproof' zal verlopen.