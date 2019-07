Tien Belgische zwemmers nemen vanaf zondag deel aan het WK zwemmen in groot bad in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

In tegenstelling tot de nauwelijks drie geplaatste Belgen (Pieter Timmers, Louis Croenen en Kimberly Buys) op het WK in 2017 is de Belgische delegatie in Zuid-Korea voldoende uitgebreid. In Boedapest twee jaar geleden, in een post-olympisch jaar, haalde enkel Kimberly Buys een finale. Ze werd uiteindelijk zevende op de 50m vlinderslag. Dit jaar mogen de ambities hoger liggen. Pieter Timmers, vice-olympisch kampioen op de 100m vrij, start in Gwangju boordevol vertrouwen na winst in drie manches van de nieuwe Champions Swim Series.

In Boedapest zwom Timmers nog 48.32, maar in Zuid-Korea hoopt hij zijn chrono's van in Rio te benaderen, waar hij het Belgisch record scherp stelde tot 47.80. De intussen 31-jarige Timmers moet op het koningsnummer vooral de concurrentie vrezen van de Amerikaan Caeleb Dressel en de Australiër Kyle Chalmers, maar hoopt op een medaille. Ook schoolslagspecialiste Fanny Lecluyse kende een tot dusver uitstekend 2019. Na haar bronzen plak op de 200m schoolslag op het WK kortebaan in december vorig jaar in Hangzhou ging de 27-jarige Moeskroense verder op de ingeslagen weg. Ze zwom zowel op de 50m, 100m als 200m de sneller dan de voorbije jaren en mikt op een finaleplaats, vooral dan op de 200m. Om een finale te halen zal ze wel haar Belgische records op die afstanden scherper moeten stellen.

Louis Croenen (25), specialist op de 200m vlinderslag, rijgt al enkele jaren de ereplaatsen aan elkaar op die afstand. Hij werd vierde op het EK in 2014, zevende op het WK in 2015, achtste op de Spelen in 2016 en opnieuw vierde op het EK in 2018. Dat geldt ook voor Kimberly Buys (30), vorig jaar op het EK in Glasgow nog goed voor brons op de 50m vlinderslag.

Het jonge toptalent Valentine Dumont zwemt haar eerste WK bij de senioren. De negentienjarige Naamse stelde dit jaar al de Belgische records op de 100m vrij (55.43) en 400m vrij (4:10.72) scherper. Ze bezit ook het BR op de 200m vrij (1:58.35) en 200m vlinder (2:10.78) en komt op alle vier de afstanden in actie in Gwangju. Op het EK in Glasgow vorig jaar bereikte ze de halve finales op de 200m vrij. Fleur Vermeiren ten slotte is de jongste Belgische deelneemster met zeventien lentes. Ze zwemt de 50m schoolslag en wil vooral ervaring opdoen.

Er nemen ook twee Belgische estafetteploegen deel in Gwangju. Op de 4x100m vrij krijgt Pieter Timmers het gezelschap van Jasper Aertens, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester. Op de 4x200m vrij is Louis Croenen de kopman. Thijs en De Meulemeester zijn ook hier van de partij, samen met Alexandre Marcourt. Voor beide teams is het doel duidelijk. Een top-12 in de reeksen garandeert een rechtsreeks ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.