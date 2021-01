Als de Olympische Spelen in Tokio zouden doorgaan, is er goed nieuws voor de renners die ook willen deelnemen aan de Tour. In tegenstelling tot eerdere berichten zullen alle olympiërs immers geen veertien dagen in quarantaine moeten.

Eind december 2020 was het groot nieuws. Volgens een Belgische krant had het Internationaal Olympisch Comité beslist dat atleten die deelnemen aan de Spelen na hun aankomst in Tokio twee weken in quarantaine moeten. En had het IOC dat ook zo meegedeeld aan alle Nationale Olympische Comités.Dat zou een groot probleem worden voor met name de olympische renners die de Tour rijden, want die ronde eindigt zes dagen voor de wegrit in Tokio (24 juli). Het bericht werd bevestigd door een Amerikaanse wielerwebsite, maar later ook ontkracht door Italiaanse collega's. In Japanse media en media gespecialiseerd in olympische berichtgeving werd zelfs met geen woord gerept over een veertiendaagse quarantaine. In het 'Covid 19-counter measures'-draaiboek dat de Japanse organisatoren op 2 december openbaar maakten, stond nochtans wel degelijk gestipuleerd dat er een "14 day self-isolation period after arrival" voor atleten zou gelden. Maar dat bleek een zeer voorlopige maatregel, opgesteld door de Japanse autoriteiten. En, in tegenstelling tot het eerste bericht, níét in overeenstemming met het Internationaal Olympisch Comité. Dat wilde immers een veel kortere quarantaineperiode instellen. Zo bevestigde ook BOIC-dokter Johan Bellemans aan Sporza.be en Sport/Voetbalmagazine.Zo'n veertiendaagse isolatie in Japan zou niet alleen de Tourrenners voor een moeilijke keuze stellen, het zou ook de olympische deelname van commercieel zeer interessante NBA-sterren in het gedrang brengen. Een mogelijk zevende wedstrijd van de NBA-finals vindt immers plaats de dag voor de openingsceremonie van de Spelen (op 23 juli). Ook de beste golfspelers, die tussen 15 en 18 juli deelnemen aan de British Open, zouden in dat geval deelname aan de Spelen moeten vergeten.Na het nieuws achtten insiders het dan ook weinig waarschijnlijk dat de veertiendaagse quarantaineregel effectief zou worden toegepast. En dat heeft Toshiro Muto, CEO van het Japanse organisatiecomité, ook bevestigd naar aanleiding van de controverse over de isolatie van tennissers in aanloop naar de Australian Open. Enkele tientallen spelers en stafleden zitten er immers twee weken opgesloten in hun hotelkamer."Een quarantaine is een redelijk idee en we hebben het overwogen. Maar onze conclusie is nu dat het ongepast is om atleten in een situatie te plaatsen waarin ze twee weken niet kunnen trainen", verklaarde Muto.Eerder deze week berichtten verschillende internationale media dat het verblijf van de ruim 11.000 olympiërs in Japan zelfs tot een minimum wordt herleid: niet vroeger dan vijf dagen voor de start van hun competitie mogen ze aankomen in het olympisch dorp en twee dagen erna moeten ze Tokio alweer verlaten. In die maximaal zeven dagen moeten ze zich wel aan strikte protocollen houden, qua testen, sociale afstand en andere hygiënische maatregelen. Mede daardoor zullen op de openingsceremonie ook slechts 6000 atleten worden toegelaten. Alle olympiërs die in de tweede week van de Spelen aantreden, zullen die dus niet kunnen bijwonen.Voor wielrenners is die ceremonie sowieso geen optie, aangezien ze de volgende dag hun wegrit moeten afwerken. Maar met een beperkte quarantaine van maximaal vijf dagen zullen Wout van Aert, Primoz Roglic en andere toppers op zondag 18 juli dus wel de laatste Tourrit in Parijs kunnen afwerken. Om dan meteen naar Tokio te vliegen en op zaterdag 24 juli te starten in de olympische wegrace.Als de Spelen tenminste doorgaan, want een Japans regeringslid heeft vrijdag in The Times verklaard dat zijn regering in besloten kring tot de conclusie zou zijn gekomen dat die moeten worden afgelast, wegens de aanhoudende coronapandemie. Maar dat bericht werd door alle betrokken partijen, zowel het IOC, het organisatiecomité als de Japanse regering, staalhard ontkend. Voorlopig...