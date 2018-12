Zeilkampioene Emma Plasschaert: 'Ik moet nog meer een bitch worden'

EMMA PLASSCHAERT: 'Het was het allermooiste moment in mijn carrière, toen ik in Aarhus na een slopende week eindelijk die wereldtitel te pakken had en mijn vriend Matt ( Wearn, een Australische zeiler, nvdr) me op het droge trok. Het vreugdemoment op het water met mijn coach en de podiumceremonie waren óók fantastisch, maar die omhelzing - of het versmelten tot één fonkelend Belgisch/ Australisch hart, zoals een krant schreef ( lacht) - ga ik nooit vergeten.

