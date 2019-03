Zion Williamson, the next big thing in het wereldbasketbal

Jonas Creteur Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

Nog voor hij een minuut in de NBA gespeeld heeft, is zijn vóórnaam al een wereldwijd begrip. Maak kennis met Zion - achternaam Williamson (18) - The Next Big Thing in het basketbal.

Zion Williamson © Reuters