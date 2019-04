Zware clash brengt vechtcultuur in Amerikaans ijshockey opnieuw in opspraak

Kevin Van der Auwera Redacteur Knack.be en Sportmagazine.be

De Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie (NHL) is in de ban van een stevige vechtpartij. De Russische legende Alexander Ovechkin (33), van de Washington Capitals, sloeg in het play-offduel tegen de Carolina Hurricanes zijn 19-jarige landgenoot Andrei Svechnikov letterlijk groggy. Een en ander brengt de knoktraditie in de NHL opnieuw in opspraak.

Ovechkin en Svechnikov op de vuist op het ijs © Reuters