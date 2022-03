De Zweedse basketbalster Jonas Jerebko mag niet meer voor de Zweedse nationale ploeg spelen omdat hij een contract ondertekende bij de Russische club CSKA Moskou.

Dat maakte de Zweedse basketbond bekend.

Jerebko (35) is een voormalige NBA-speler. Woensdag raakte bekend dat hij een contract heeft ondertekend tot het einde van het seizoen bij de Russische topclub CSKA Moskou.

Jerebko zat zonder club nadat zijn contract met een andere Russische club, Khimki, in januari was stopgezet.

De Zweedse basketbond zegt in een mededeling dat het de beslissing van de internationale basketbalbond FIBA steunde om Russische clubs uit te sluiten van internationale toernooien wegens de oorlog in Oekraïne, en dat er bij de vorige thuiswedstrijd van de nationale ploeg nog een actie werd gehouden voor vrede.

De bond zegt met de speler te hebben gesproken over zijn contract in Rusland. Hij kreeg te horen dat zijn beslissing in strijd is met de waarden van de bond en diens duidelijke stellingname rond Rusland.

'Na het gesprek hebben we helaas moeten besluiten dat er geen voorwaarden zijn voor Jonas Jerebko om een Zweeds nationaal basketbalteam te vertegenwoordigen.'

