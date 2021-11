Het Italiaanse zwemicoon Federica Pellegrini (33) neemt binnenkort afscheid van het zwemmen. Of toch niet?

Federica Pellegrini is een van de legendes van het zwemmen. Ze is nog altijd wereldrecordhoudster op de 200 meter vrije slag, gezwommen tijdens het WK 2009 in Rome (toen de zwempakken nog toegelaten waren). Ze werd op dat nummer in 2008 ook olympisch kampioene en veroverde vier wereldtitels (2009, 2011, 2017, 2019 - vooral de laatste twee, toen ze de jongere generatie het nakijken gaf, waren memorabel). In totaal finishte de Italiaanse zeven keer op rij op het WK-podium, vijfmaal haalde ze de olympische finale. Op de Spelen van Athene pakte ze op haar 16e al zilver, en op de jongste editie in Tokio eindigde ze op haar 32e nog als zevende.

In september nam Pellegrini al afscheid van het Italiaanse publiek, tijdens de eerste rondes van de International Swimming League in Napels. Ze kwalificeerde er zich met haar Aqua Centurionsteam voor de ISL-play-offs, die deze maand plaatsvinden in Eindhoven. Fede komt komend weekend in actie, zwemt nog een tweede reeks op 18/19 november en een derde op 27/28 november. De beste vier teams stoten door naar de Grand Final op 7/8 januari. Haar pensioen kan dus nog anderhalve maand uitgesteld worden.

Daarna wil Pellegrini tijd maken voor andere zaken, onder meer als lid van de Atletencommissie van het IOC. En voor Matteo Giunta, de coach van de Italiaanse nationale zwemploeg, met wie ze zich onlangs verloofde. Geen EK in 2022 in Rome dus, voor eigen volk. Al weet je met Pellegrini nooit, want in het verleden heeft ze al meerdere keren haar pensioenplannen weer opgeborgen.

