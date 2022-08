RSC Anderlecht en Antwerp staan beiden met anderhalf been in de laatste voorronde (play-offronde) van de Conference League na zeges op verplaatsing in de heenwedstrijd van de derde voorronde. Paars-wit mag zich vandaag/donderdag in de return in het Lotto Park (20 uur) niet laten verrassen door het Estse Paide Linnameeskond. Antwerp ontvangt op de Bosuil (19u30) het Noorse Lillestrøm.

Anderlecht trapte zijn Europese campagne vorige donderdag op gang met een 0-2 zege in Tallinn, waar Paide zijn Europese wedstrijden speelt. Lior Refaelov en aanwinst Fabio Silva scoorden de goals. De poules halen is een must voor de troepen van Felice Mazzu. Het is voor de fiere Brusselaars immers al geleden van het seizoen 2018/19 dat ze de poulefase van een Europese competitie bereikten, toen de Europa League.

Vorig seizoen sneuvelde RSCA in de laatste voorronde tegen het Nederlandse Vitesse. "Er is nog niets zeker", bleef Mazzu, die met Anderlecht de Jupiler Pro League begon met zes punten op negen, op zijn hoede. "We moeten geconcentreerd blijven. Een goed wedstrijdbegin en de nul houden is belangrijk" Als RSCA de Esten uitschakelt, komt het in de laatste voorronde uit tegen het Zwitserse Young Boys Bern of het Finse Kups Kuopio. De Young Boys wonnen het heenduel met 0-2 in Turku.

Voor Antwerp begon het Europese seizoen eind vorige maand al. RAFC was toen in de tweede voorronde te sterk voor het Kosovaarse Drita. In de heenwedstrijd van de derde voorronde won Antwerp vervolgens in en tegen Lillestrøm met 1-3, na goals van Dinis Almeida en Radja Nainggolan (2). The Great Old heeft ook in eigen land de prima vorm beet en telt na drie speeldagen in de Jupiler Pro League als enige ploeg nog het maximum van de punten (9).

De return tegen de huidige runner-up in de Noorse competitie na zeventien speeldagen mag in principe dus geen probleem vormen, al wil coach Mark van Bommel niet te hard van stapel lopen. "De uitslag van het heenduel was een heel goed Europees resultaat", vertelde de Antwerpse T1 in aanloop naar het duel. "De verwachtingen zijn hoog en we hebben een aantal nieuwe spelers gekocht, maar dat is geen garantie dat we zullen doorstoten." Als Antwerp de confrontatie tot een goed einde brengt, wacht in de laatste voorronde het Turkse Istanboel Basaksehir of het IJslandse Breidablik. Basaksehir won het heenduel op verplaatsing met 1-3.

Anderlecht trapte zijn Europese campagne vorige donderdag op gang met een 0-2 zege in Tallinn, waar Paide zijn Europese wedstrijden speelt. Lior Refaelov en aanwinst Fabio Silva scoorden de goals. De poules halen is een must voor de troepen van Felice Mazzu. Het is voor de fiere Brusselaars immers al geleden van het seizoen 2018/19 dat ze de poulefase van een Europese competitie bereikten, toen de Europa League. Vorig seizoen sneuvelde RSCA in de laatste voorronde tegen het Nederlandse Vitesse. "Er is nog niets zeker", bleef Mazzu, die met Anderlecht de Jupiler Pro League begon met zes punten op negen, op zijn hoede. "We moeten geconcentreerd blijven. Een goed wedstrijdbegin en de nul houden is belangrijk" Als RSCA de Esten uitschakelt, komt het in de laatste voorronde uit tegen het Zwitserse Young Boys Bern of het Finse Kups Kuopio. De Young Boys wonnen het heenduel met 0-2 in Turku. Voor Antwerp begon het Europese seizoen eind vorige maand al. RAFC was toen in de tweede voorronde te sterk voor het Kosovaarse Drita. In de heenwedstrijd van de derde voorronde won Antwerp vervolgens in en tegen Lillestrøm met 1-3, na goals van Dinis Almeida en Radja Nainggolan (2). The Great Old heeft ook in eigen land de prima vorm beet en telt na drie speeldagen in de Jupiler Pro League als enige ploeg nog het maximum van de punten (9). De return tegen de huidige runner-up in de Noorse competitie na zeventien speeldagen mag in principe dus geen probleem vormen, al wil coach Mark van Bommel niet te hard van stapel lopen. "De uitslag van het heenduel was een heel goed Europees resultaat", vertelde de Antwerpse T1 in aanloop naar het duel. "De verwachtingen zijn hoog en we hebben een aantal nieuwe spelers gekocht, maar dat is geen garantie dat we zullen doorstoten." Als Antwerp de confrontatie tot een goed einde brengt, wacht in de laatste voorronde het Turkse Istanboel Basaksehir of het IJslandse Breidablik. Basaksehir won het heenduel op verplaatsing met 1-3.