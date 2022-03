RSC Anderlecht heeft zondagnamiddag de topper van de 31e speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 (rust: 1-1) gewonnen van Antwerp.

Vanwege blessures en schorsingen verscheen paars-wit met een onuitgegeven defensie aan de aftrap, met daarin Murillo, Magallan, Kana en Gomez. Veel gaven zij in de beginfase niet weg en na 24 minuten zette de thuisploeg het overwicht en balbezit om in een 1-0 voorsprong. Ashimeru zette zich centraal goed door en bediende Joshua Zirkzee, die enig mooi met een stiftertje Antwerp-doelman Jean Butez kansloos liet. Voor de Bayern-huurling toch reeds de dertiende competitietreffer van het seizoen, de eerste tegen een club uit de top van het klassement. Daarnaast heeft de Nederlander ook reeds zeven assists achter zijn naam staan.

Ei zo na kwam de thuisploeg niet veel later op een 2-0 voorsprong, maar Yari Verschaeren zag zijn poging via Sam Vines in hoekschop belanden. Dat brak de Belgische recordkampioen nog voor de rust zuur op. Een tempoversnelling op rechts van Buta en van dichtbij fusilleerde Alhassan Yusuf Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge: 1-1. Dat was bij de rust meer dan Antwerp verdiende en op het uur was het uitgerekend voormalig Gouden Schoen en ex-Antwerp-speler Lior Refaelov die Anderlecht van op de stip weer op voorsprong zette, na een strafschopovertreding van Butez op de doorgebroken Christian Kouamé, een gevolg van dom balverlies van Radja Nainggolan ter hoogte van de middencirkel.

Bij die 2-1 zou het ook blijven, ondanks nog kansen aan beide kanten. Met zestien op achttien - de laatste competitienederlaag dateert al van eind januari tegen leider Union - wipt Anderlecht met 58 punten over Antwerp (56) naar de derde plaats, op twaalf punten van Union. Landskampioen Club Brugge staat op de tweede plaats met vijf punten meer dan Anderlecht. Voor Antwerp was het al de derde competitienederlaag in vier wedstrijden - tevens de vierde in de laatste zes duels - en daarmee zijn ze in het klassement in vrije val. De positie van coach Brian Priske bij The Great Old staat dan ook meer dan ooit ter discussie.

Zondagnamiddag staat vicekampioen Racing Genk in de Limburgse derby tegen Sint-Truiden voor een belangrijk duel in de strijd om de plaatsen vijf tot en met acht, die na afloop van de reguliere competitie een stek in de Europe play-offs opleveren. Zondag in de vooravond gaat AA Gent vervolgens op bezoek bij rode lantaarn Beerschot, dat al met anderhalf been in 1B staat. Als ploeg in vorm Gent dan wint, komen ze tot op één punt van de vierde plaats van Antwerp, die goed is voor een stek in de Champions' play-off. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met de Luikse derby tussen een geplaagd Standard en Seraing, de voorlaatste in de stand.

