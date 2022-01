Anderlecht heeft woensdagavond op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League een verrassende 0-2 thuisnederlaag geleden tegen ploeg in vorm Cercle. Beerschot ziet dan weer het degradatiespook dichterbij komen na een 2-1-nederlaag tegen concurrent Seraing.

Paars-wit bracht zich halverwege de eerste helft stevig in de problemen, na de uitsluiting van Wesley Hoedt. De Nederlander had eerst geel gekregen voor zijn overtreding aan de rand van de zestien op de doorgebroken Rabbi Matondo, maar na het bekijken van de beelden maakte scheidsrechter Wesli De Cremer daar rood van. Matondo bleef een gesel voor de thuisverdediging en het was dan ook geen verrassing dat hij er na 69 minuten met een heerlijke streep 0-1 van maakte. De thuisploeg kreeg met moeite een bal tussen de palen en drie minuten voor affluiten deed Franck Kanouté de boeken helemaal dicht met de 0-2. Op de tegenaanval scoorden de bezoekers zelfs nog bijna een derde keer.

Voor Anderlecht is het de eerste competitienederlaag sinds 7 november, toen er op bezoek bij Antwerp met 2-0 verloren werd. Paars-wit mist bovendien een uitgelezen kans om over Antwerp en Club Brugge (beiden 44 punten) naar de tweede plaats te wippen. Anderlecht blijft vierde, met 42 punten. Antwerp liet dinsdag reeds punten liggen in eigen huis tegen STVV (1-1), voor Club wacht donderdag nog de topper tegen leider Union, dat bij winst op een voorsprong van 12 punten komt.

Voor Cercle is het nu al de achtste competitiezege in de laatste negen duels. Met 34 punten klimmen ze naar een met KV Kortrijk gedeelde zevende plaats. Onderin het klassement haalde Seraing het in de degradatietopper tegen rode lantaarn Beerschot met 2-1. Topschutter Georges Mikautadze opende na 39 minuten van op de stip de score voor de thuisploeg, net na de rust lukte Lawrence Shankland de gelijkmaker voor de bezoekers uit Antwerpen. Youssef Maziz deelde met de winnende treffer na 57 minuten een uppercut uit aan Beerschot, dat nu tegen een achterstand van tien punten aankijkt. Na zeven nederlagen op rij was het voor Seraing de eerste zege sinds eind november, toen er gewonnen werd van Sint-Truiden.

