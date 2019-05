Anderlecht heeft zondag op de zevende speeldag van de play-offs haar eerste overwinning mogen bijschrijven. De Brusselaars wonnen, ondanks bijna de hele wedstrijd met een man minder te hebben gespeeld, met 2-1 van rivaal Standard. Anderlecht (5e met 30 ptn) komt door de zege in het klassement terug tot op zes punten van de Rouches (4e met 36 ptn).

De Clasico begon dramatisch voor paars-wit. Bornauw haalde na tien minuten een doorgebroken Carcela neer en ref Van Driessche gaf na wat aarzelen rechtstreeks rood aan de verdediger. Ondanks de rode kaart veranderde het spelbeeld nauwelijks. Noch Anderlecht, noch Standard wilde het initiatief en dat resulteerde in een slaapverwekkende vertoning. Na 37 minuten schrok het stadion wakker.

Publiekslieveling Verschaeren nam een steekpassje van Bolasie knap aan, omspeelde Ochoa en trapte Anderlecht op voorsprong, 1-0. Aan het doelpunt hing wel een handsgeurtje. Verschaeren kreeg de bal bij het aannemen immers tegen de hand. Van Driessche raadpleegde de VAR, maar keurde het doelpunt vervolgens toch goed.

Ook Standard was nu ontwaakt. De Rouches dreigden in het slot van de eerste helft met pogingen van Carcela en Halilovic. Na de pauze was de eerste kans opnieuw voor Anderlecht. Bolasie kon niet afwerken na een individuele actie van Verschaeren. Standard stond opnieuw mak te voetballen, maar kwam na vijftig minuten uit het niets op gelijke hoogte. Een voorzet-schot van Carcela verraste Didillon en het stond 1-1.

Het spel ging nu goed op en neer en nog voor het uur was het alweer 2-1. Een vrijschop van Trebel ging, met een lichte deviatie van Santini, voorbij Ochoa in doel. Standard had nu geen reactie meer in huis. De zeer passief ogende Luikenaars verloren voor de derde wedstrijd op rij en missen de kans over Antwerp naar de derde plaats te springen.