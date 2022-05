Anderlecht heeft zich donderdagavond op de vierde speeldag van de Champions' play-offs verzekerd van de derde plaats in de Belgische hoogste afdeling. Het trok voor de tweede keer in een halve week aan het langste eind tegen Antwerp, deze keer met 2-1.

Dankzij de zege telt paars-wit 39 punten. Dat zijn er zes meer dan de nummer vier uit de Scheldestad. Omdat Antwerp bij aanvang van de play-offs een half punt extra kreeg toegekend na halvering van de punten, kan het onmogelijk nog over Anderlecht wippen in de resterende twee speeldagen. De Great Old ging in het Lotto Park op zoek naar eerherstel na de 0-4 pandoering van afgelopen zondag, maar was al snel opnieuw op achtervolgen aangewezen. Joshua Zirkzee versierde een strafschop, Sergio Gomez (14.) zette die feilloos om.

Op slag van rust verdubbelde Francis Amuzu (44.), vier dagen geleden auteur van een hattrick op de Bosuil, de score. Jean Butez grabbelde flagrant naast een schijnbaar houdbaar schot. In de tweede helft leek het venijn nog in de staart te zitten. Koyi Miyoshi zag zo'n tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer eerst nog afgekeurd worden, maar de Japanner leverde in de 84e minuut wel een assist op hoekschop af aan Abdoulaye Seck, die met een kopbal Hendrik van Crombrugge te grazen nam. Verder geraakten de bezoekers niet meer.

Woensdagavond deelde Club Brugge Union een nieuwe tik uit in de titelstrijd. Het triomfeerde ook in het eigen Jan Breydel met 1-0 tegen de Brusselaars, waardoor blauw-zwart de champagne voor een derde opeenvolgende keer mag ontkurken als het zondagnamiddag de volle buit meegraait bij Antwerp.

