De uitspraken van sportjournalist Eddy Demarez over de Belgian Cats zijn nog niet helemaal verteerd. Dat heeft Ann Wauters maandagochtend gezegd in de Ochtend op Radio 1. De afscheidnemende kapitein zegt wel dat de speelsters op termijn open staan voor een gesprek met de journalist. 'Op sportredacties mag en moet er misschien ook wel een verandering komen, zo'n pijnlijk voorval kan dan constructief zijn', klinkt het.

Bij de uitzending van de huldiging van de teruggekeerde olympische medaillewinnaars, zaterdagmiddag via het Facebook Live-kanaal van Sporza, deed Eddy Demarez via het nog openstaand videokanaal een aantal ongepaste uitlatingen over de vermeende geaardheid, het fysiek voorkomen of de naam van Belgian Cats.

'Die uitspraken zijn heel hard aangekomen', aldus Wauters. 'Dit was niet de thuiskomst die we verwacht hadden. De persoon die die uitspraken deed, heeft daar natuurlijk ook spijt van. Die excuses moesten er komen, maar die woorden blijven veel langer hangen natuurlijk. Op dit moment kunnen we een gesprek met hem nog niet aan. Als zoiets gebeurt, moet daar ook wat tijd over gaan. Nu zit alles te fris in het hoofd, maar daarna zijn wij er ook voorstander van om een open gesprek te gaan.'

'Er is alleszins nog veel werk aan de winkel', gaat Wauters verder. 'Als je van die opmerkingen krijgt, dat laat ook schade achter, dat mag zeker niet vergeten worden. Dat moet aangekaart worden, en ik denk dat we daarin echt wel op een kantelmoment staan. De komende jaren geloof ik in de toekomst van de vrouwensport, want daar zit nog zoveel marge in. Op sportredacties mag en moet er misschien ook wel een verandering komen, zo'n pijnlijk voorval kan dan constructief zijn.'

Wauters benadrukt dat zij en haar ploeggenoten mogelijk naïef zijn geweest om te denken dat we al voorbij het hokjesdenken zijn, aangezien er veel mensen zeggen dat dit geen alleenstaand geval is. 'Zo een praat hoort nergens thuis. Ook niet op café, zoals ik hier en daar lees. Die homofobe opmerkingen raken mij persoonlijk niet zo hard meer, dat komt misschien ook door ervaring en het ouder worden. Ik kan me inbeelden dat jongeren het daar moeilijker mee hebben. Maar als die opmerkingen over fysieke kenmerken gaan, dat gaat er gewoon volledig over. Als je in een vrouwensport te mannelijk bent, word je erop afgerekend. We moeten precies altijd passen in één beeld, en dat is gewoon fout.'

