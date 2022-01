Op de 23e speeldag van de Jupiler Pro League is Antwerp vrijdag met 1-2 gaan winnen op het veld van Oostende. Dankzij de driepunter wippen de Antwerpenaars naar de tweede plaats in de stand.

KV Oostende dacht net voor de rust te scoren via Theo Ndicka Matam, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd door de VAR. De "Kustboys" kwamen in het begin van de tweede helft dan toch op voorsprong via Zech Medley (48e). Michael Frey bracht Antwerp langszij op aangeven van Radja Nainggolan (61e).

Exact tien minuten later bracht Michel Ange Balikwisha 'The Great Old' op voorsprong (71e) door de assist van Koji Miyoshi binnen te tikken. Met 43 punten uit 22 wedstrijden volgt Antwerp op zeven punten van leider Union Sint-Gillis, dat zondag Genk partij geeft. Club Brugge, dat zondag naar Standard trekt, is met eveneens 43 punten derde. KVO is vijftiende met 23 punten.

