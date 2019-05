Antwerp Giants sluit de FIBA Champions League basketbal af als derde. Het won zondag in het Antwerpse Sportpaleis de kleine finale met 58-72 van het Duitse Bamberg.

In het eerste kwart maakte beide ploegen een onzekere indruk, en zeker bij de Antwerpenaren resulteerde dat in veel missers. Na tien minuten stond het 18-15 voor Bamberg. Het tweede kwart was een ander paar mouwen. Antwerp speelde sterk, en onder impuls van een onhoudbare Jae'Sean Tate stond het bij de rust 26-37 in het voordeel van de Giants. Bamberg wist lichtjes terug te keren in het derde kwart, maar dankzij twee driepunters van Victor Sanders kon Antwerp de laatste tien minuten ingaan met een 42-51 voorsprong.

In het slotkwart werd die kloof alleen maar uitgediept, waardoor het Antwerps feestje al enkele minuten voor affluiten kon worden ingezet. Het werd uiteindelijk 58-72. Uitblinker bij de Giants was zonder meer Tate met 16 punten, 7 rebounds en 3 assists. Eerder verloren de Giants in de halve finale met 70-54 van Tenerife. Bamberg ging met 67-50 onderuit tegen Bologna. Om 18 uur treffen Bologna en Tenerife mekaar in het Sportpaleis voor de finale.