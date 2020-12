Antwerp heeft zondag op de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League de punten thuisgehouden tegen Charleroi. Antwerp won met 2-1, nadat het vroeg in de tweede helft nog op een 0-1 achtstand kwam. De Great Old klimt door haar tweede overwinning op rij naar een voorlopige vierde plaats, met 31 punten. Dat zijn er twee minder dan nummer drie Charleroi. De Henegouwers zagen hun reeks van drie overwinningen op rij ten einde komen.

De partij op de Bosuil begon aan een slaapverwekkend tempo. Beide ploegen toonden zich aanvankelijk afwachtend. Gaandeweg de eerste periode vorderde, nam Antwerp meer initiatief, maar grote kansen bleven uit. Charleroi liet het balbezit aan de thuisploeg, maar kreeg op het halfuur wel de eerste grote kans. Morioka stuitte op Butez, de Franse goalie van Antwerp hield even later ook Nicholson van de openingstreffer. Kort na rust ging het toch mis voor de Great Old. Een bal van Berahino ging ongelukkig via de onderbuik van Seck voorbij Butez, 0-1. Antwerp schakelde een versnelling hoger en Penneteau griste een poging van de net ingevallen Miyoshi uit zijn hoek. Pechvogel Seck kopte even later op de kruising.

Charleroi stond voortdurend onder druk en uitgerekend Cristian Benavente, in het verleden succesvol bij Charleroi, brak twintig minuten voor tijd de ban. De Peruviaan liet Penneteau van dichtbij kansloos, 1-1. Antwerp hield de voet op het gaspedaal en Charleroi bezweek enkele minuten na de gelijkmaker al. Mbokani profiteerde van een flater van Dessoleil en tikte zijn achtste van het seizoen tegen de netten. Charleroi had geen reactie meer in huis en bleef met lege handen achter. Eindstand: 2-1. Later zondag geven Racing Genk en Waasland-Beveren (vanaf 16u) elkaar nog partij. Er is ook nog Anderlecht-Beerschot (om 18u15) en KV Mechelen-Moeskroen (om 20u45).

