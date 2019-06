Na twee seizoenen neemt Antwerp afscheid van voormalig Rode Duivel Jelle Van Damme. Het aflopende contract van de 35-jarige beenharde centrale verdediger wordt niet verlengd, zo maakte The Great Old maandag bekend.

Van Damme kwam in de zomer van 2017 over van LA Galaxy en speelde 58 wedstrijden in het Antwerpse shirt. 'De voorbije twee seizoenen was Jelle Van Damme een van de steunpilaren van de rood-witte verdediging en een voortrekker in de kleedkamer. Zijn contract loopt af eind deze maand en de club en de technische staf hebben er voor gekozen om een andere richting uit te gaan', klinkt het in de korte mededeling. 'We bedanken Jelle voor twee topseizoenen en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.'

Van Damme heeft in België een verleden bij Germinal Beerschot, Anderlecht en Standard. Hij droeg ook het shirt van Ajax, Southampton, Werder Bremen en Wolverhampton. Nadien trok hij de Atlantische Oceaan over naar Galaxy, waar hij aanvoerder was. Twee jaar geleden keerde hij naar België terug om familiale redenen.