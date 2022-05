Antwerp heeft zijn nieuwe hoofdcoach beet. Mark van Bommel ondertekende donderdag een contract voor twee seizoenen op de Bosuil. De 45-jarige Nederlander is de opvolger van de maandag ontslagen Brian Priske. Van Bommel neemt assistenten Andries Ulderink en John Stegeman met zich mee.

De aanstelling van Van Bommel hing al enkele dagen in de lucht. De Nederlander zat zonder club sinds zijn ontslag bij Bundesliga-club Wolfsburg in oktober vorig jaar. Daar moest hij vertrekken na acht wedstrijden zonder zege.

Voordien was Van Bommel ook hoofdcoach bij PSV en assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale teams van Saoedi-Arabië en Australië. Als coach won Van Bommel nog geen hoofdprijs. Dat staat in schril contrast met zijn uiterst succesvolle spelerscarrière.

De middenvelder was achtereenvolgens actief voor Fortuna Sittard, PSV, FC Barcelona, Bayern München, AC Milan en opnieuw PSV. Op zijn palmares staan onder meer landstitels in Nederland (4), Spanje (1), Duitsland (2) en Italië (1). Hij won met Barcelona de Champions League in 2006 en verloor de finale van het kampioenenbal met Bayern in 2010. Met de Nederlandse nationale ploeg (79 caps) bereikte hij de WK-finale in 2010.

Bij Antwerp moet Van Bommel het volgend seizoen beter proberen doen dan Brian Priske. Die loodste de Great Old het voorbije seizoen weliswaar naar de Champions' play-offs, maar daar werden nauwelijks vier punten gepakt en eindigde de club als vierde en laatste. Er werd in Deurne-Noord ook vaak geklaagd over het povere spel.

De aanstelling van Van Bommel hing al enkele dagen in de lucht. De Nederlander zat zonder club sinds zijn ontslag bij Bundesliga-club Wolfsburg in oktober vorig jaar. Daar moest hij vertrekken na acht wedstrijden zonder zege. Voordien was Van Bommel ook hoofdcoach bij PSV en assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale teams van Saoedi-Arabië en Australië. Als coach won Van Bommel nog geen hoofdprijs. Dat staat in schril contrast met zijn uiterst succesvolle spelerscarrière. De middenvelder was achtereenvolgens actief voor Fortuna Sittard, PSV, FC Barcelona, Bayern München, AC Milan en opnieuw PSV. Op zijn palmares staan onder meer landstitels in Nederland (4), Spanje (1), Duitsland (2) en Italië (1). Hij won met Barcelona de Champions League in 2006 en verloor de finale van het kampioenenbal met Bayern in 2010. Met de Nederlandse nationale ploeg (79 caps) bereikte hij de WK-finale in 2010. Bij Antwerp moet Van Bommel het volgend seizoen beter proberen doen dan Brian Priske. Die loodste de Great Old het voorbije seizoen weliswaar naar de Champions' play-offs, maar daar werden nauwelijks vier punten gepakt en eindigde de club als vierde en laatste. Er werd in Deurne-Noord ook vaak geklaagd over het povere spel.